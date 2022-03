Axiante supporta le aziende del Retail con la Store Intelligence

Axiante, Business Innovation Integrator che supporta le aziende, locali e internazionali, nella trasformazione digitale, continua a investire in competenze e tecnologie dedicate al settore Retail per fronteggiare le sfide legate alla diffusione dell’ecommerce e della multicanalità.

I cambiamenti nelle abitudini di acquisto, spinti anche dalle criticità causate dall’emergenza sanitaria, non hanno fatto venir meno la centralità del negozio fisico, ma hanno aumentato la complessità del business, sia per le società produttrici sia per i Retailer. In particolare, è cresciuta esponenzialmente la gamma degli assortimenti, con un’alta proliferazione di referenze, ed è aumentata anche la concorrenza, facendo emergere l’esigenza di soluzioni che aiutino nella pianificazione degli assortimenti espositivi, così come nelle strategie di merchandising e nella sistemazione dei prodotti sullo scaffale.

Una proposta di assortimento troppo ampia può, infatti, rivelarsi un problema sia per il consumatore sia per l’azienda impegnata nelle attività di distribuzione: da un lato si crea una duplicazione di prodotti che può generare confusione negli acquirenti, dall’altro produce effetti finanziari negativi laddove lo spazio occupato più ampio non corrisponde a una maggiore marginalità. Un contesto reso ancor più critico dalla difficoltà di reperire i dati effettivi sui prodotti venduti e dalla necessità di adeguarsi a differenti piani di marketing e merchanding.

Proprio per supportare le aziende nella delicata gestione di queste operazioni, Axiante mette a disposizione competenze tecniche e consulenziali che abbracciano tutte le fasi dei progetti di ottimizzazione dell’assortimento, dall’analisi del bisogno al roll out della soluzione prescelta. La proposta tecnologica di Axiante, sintetizzata nel concetto di Store Intelligence, offre soluzioni automatizzate e basate sull’Intelligenza Artificiale, in grado di rispondere a tutti i diversi bisogni della Industria di marca e dei Retailer.

Specificatamente per il Retailer, Axiante prevede due aree applicative specifiche: una di Floor and Store Planning , che consente di mappare il rendimento delle varie aree del negozio, rielaborarne il layout e migliorare le performance delle categorie, e una di Agile Merchandising , che aiuta a semplificare la pianificazione dell’assortimento. I moduli integrati – category assessment, assortment optimization, shelf planning, planogram automation – permettono di offrire il giusto assortimento in modo da soddisfare la richiesta del cliente e migliorare la marginalità del venditore, facendo crescere i suoi profitti.

“In un ambiente che punta sempre di più all’omnicanalità, è necessario che i retailer cerchino di offrire selezioni coerenti e competitive rispetto agli altri canali di acquisto alternativi. I Retailer dovrebbero pensare all’ottimizzazione dell’assortimento come a una parte essenziale e integrante della propria strategia”, spiega Stefano Barzaghi, Project Manager della Business Unit Retail di Axiante. “Axiante mette a disposizione delle insegne la propria expertise, con l’obiettivo di trovare il giusto mix tra i prodotti che il cliente si aspetta di trovare sullo scaffale e quelli che consentono di accrescere i profitti del Retailer”.

L’ottimizzazione dell’assortimento, in particolare, consente di accedere a una serie di dati che non si limitano allo storico delle vendite, ma spaziano dai programmi di loyalty alle informazioni demografiche nell’area di riferimento del punto vendita, migliorando la comprensione dei fenomeni di acquisto. In questo modo, l’approccio offerto da Axiante rende possibili customizzazioni specifiche per i singoli cluster, invece di un assortimento unico per tutta l’insegna.

Axiante propone progetti di store planning, pensati per rendere “intelligente” l’organizzazione degli spazi. Il layout del negozio impatta, infatti, direttamente sul customer journey, influenzando gli acquisti e la fedeltà dei clienti. Le funzionalità di simulazione e analisi offerte dalle soluzioni di Axiante permettono di fare test approfonditi sui punti vendita e sui nuovi layout per migliorare la redditività dello spazio e verificare che le strategie di disposizione dei prodotti siano corrette rispetto alle quote di spazio assegnate ai diversi prodotti.

La competenza di Axiante, unita al flusso di lavoro efficiente e intuitivo di store and floor planning, rende possibile misurare e confrontare con precisione le caratteristiche fisiche del punto vendita e le prestazioni economiche dei layout implementati a livello di area o di corsia. Nel suo ruolo di Business Innovation Integrator, Axiante aiuta i Retailer a scegliere l’applicativo più adatto alle proprie esigenze, guidando il cliente nelle fasi di analisi delle problematiche specifiche, raccolta dei requisiti richiesti, matching e configurazione della soluzione, ma anche nei momenti di training e formazione degli addetti.

Nel supportare le aziende nei progetti di category management, Axiante mette a disposizione un bagaglio di competenze completo e suggerisce le soluzioni tecnologiche migliori per creare un assortimento che sia sincronizzato con le attività di merchandising e con gli altri elementi della supply chain, così da garantire elevati livelli di conformità e soddisfazione del consumatore. In particolare, offre un aiuto concreto nella fase di prototipazione per evidenziare e risolvere le complessità prima di portare a completamento il progetto.