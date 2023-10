Axitea lancia la sua prima Call for StartUp per promuovere l’evoluzione tecnologica nel settore della sicurezza.



Lo fa in collaborazione con SMAU con l’obiettivo di individuare possibili collaborazioni con realtà innovative del territorio per l’innovazione dei servizi e della gestione della sicurezza.

L’iniziativa si inserisce all’interno del modello di Open Innovation adottato dall’azienda cioè un coinvolgimento strutturato di risorse esterne (clienti, fornitori, start-up, università, ecc.) e di risorse interne non necessariamente collegate ai processi di innovazione, come ad esempio i colleghi delle diverse aree aziendali.

Attraverso la Call for StartUp, Axitea vuole favorire la nascita di nuove opportunità di business nel settore della sicurezza, aiutando al contempo realtà giovani e innovative attive negli ambiti della computer vision, robotica e intelligenza artificiale ad emergere per affiancare le imprese italiane nelle loro esigenze di innovazione.

In particolare, con la Call for StartUp sono due i filoni di collaborazione attivati da Axitea:

Sviluppo di nuovi algoritmi di intelligenza artificiale per la videoanalisi : attualmente, Axitea propone soluzioni basate sull’AI a supporto di applicazioni sia nell’ambito della sicurezza fisica e logica che per il marketing analitico. La collaborazione con una brillante “algorithm factory”, Axitea intende estendere l’applicazione della videoanalisi sia in altri ambiti di mercato che per casi d’uso specifici.

: attualmente, Axitea propone soluzioni basate sull’AI a supporto di applicazioni sia nell’ambito della sicurezza fisica e logica che per il marketing analitico. La collaborazione con una brillante “algorithm factory”, Axitea intende estendere l’applicazione della videoanalisi sia in altri ambiti di mercato che per casi d’uso specifici. IA generativa applicata alla gestione degli allarmi: attraverso il proprio SOC, Axitea gestisce quotidianamente migliaia di allarmi, la maggior parte dei quali richiede un intervento umano per una corretta analisi e risoluzione. Grazie all’integrazione di soluzioni di AI generativa, Axitea si propone di implementare ulteriormente l’automazione all’interno dei processi del SOC. 20Il tutto riducendo tutte quelle attività a basso valore aggiunto che hanno però un impatto significativo sui processi, come l’individuazione di falsi positivi, l’analisi di correlazione, l’interazione con il cliente o la reportistica legata agli eventi. Inoltre, Axitea ha intenzione di implementare soluzioni di intelligenza artificiale applicate al text-to-speech per funzioni di auto-deterrenza.

“Il mercato della sicurezza fisica e cyber è sottoposto a continui cambiamenti a causa della costante evoluzione delle minacce e dell’ampliamento del parco tecnologico utilizzato dalle imprese. Per questo motivo, è fondamentare guardare sempre avanti, agli elementi di innovazione che possono emergere sul mercato, e riteniamo che la collaborazione con giovani realtà italiane possa aiutarci a far evolvere il nostro business in maniera più agile e veloce”, spiega Marco Bavazzano, CEO di Axitea.

“Questa Call for StartUp rientra nel nostro impegno di alimentare l’open innovation a tutti i livelli. Sono numerosi i progetti che abbiamo avviato nel corso dell’anno, coinvolgendo sia i talenti interni ad Axitea, soprattutto i più giovani, che partner e clienti con la finalità di creare un confronto aperto e continuo per lo sviluppo di nuove idee e opportunità di business in linea con le esigenze reali del mercato.”

La Call for StartUp, avviata in questi giorni, resterà aperta per un mese e ha la finalità di avviare proof-of-concept e partnership commerciali.