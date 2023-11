Continua ad aumentare il numero degli impianti sportivi che adottano le soluzioni Extreme Wi-Fi 6 e 6E

Le soluzioni Extreme Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E sono arrivate anche negli impianti della National Hockey League, con il Wells Fargo Center, sede dei Philadelphia Flyers, e il Canada Life Centre, sede dei Winnipeg Jets, che hanno scelto la tecnologia wireless per fornire connettività ai tifosi e agli addetti dei due club.

Queste installazioni seguono quelle degli stadi di calcio di Liverpool e Manchester, e della maggioranza degli stadi di football americano e baseball negli Stati Uniti. Il Wi-Fi ad alta ampiezza di banda permette ai tifosi di utilizzare senza problemi i biglietti digitali, di accedere ai social media e alle applicazioni di scommesse sportive online, e di effettuare pagamenti mobili nei punti vendita e ristorazione degli impianti sportiv. Contemporaneamente, consente agli addetti dei club di garantire una migliore connettività per gli scanner dei biglietti e i POS, una comunicazione trasparente con e tra gli addetti stessi, il funzionamento delle telecamere di sicurezza e le informazioni sui flussi in entrata e in uscita dagli impianti sportivi.

Inoltre, il software ExtremeAnalytics permette di sfruttare i dati di utilizzo della rete in base al traffico generato dalle applicazioni, per analizzare le prestazioni e individuare in anticipo i potenziali problemi. Queste informazioni aiutano i team a posizionare gli addetti nelle diverse aree dell’impianto a seconda della presenza dei tifosi, e quali attività privilegiare per aumentare il coinvolgimento degli stessi.

Ed Meyercord, President and CEO di Extreme Networks, ha sottolineato come gli investimenti nelle soluzioni Wi-Fi 6 e 6E migliorano il modo in cui i tifosi vivono la partita, in quanto la rete è un fattore critico per la sicurezza e l’innovazione negli impianti sportivi.