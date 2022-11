Bilancio più che positivo per Durst a Viscom 2022

Durst Group ha partecipato a Viscom 2022 con due sistemi al loro debutto assoluto a una kermesse italiana: la grande ibrida P5 350 in versione High Speed e la piccola ma versatile stampante a piano fisso VR6 D-HS firmata Vanguard. Proprio quest’ultima, impegnata in dimostrazioni live per tutta la durata della manifestazione, ha catalizzato l’attenzione del pubblico dando prova di eccezionali performance in termini di produttività, flessibilità e semplicità d’uso. Compatta e versatile, VR6 è ideale per piccole tirature, oggettistica e prototipazione, assicurando un ottimo rapporto prezzo/prestazioni senza compromessi sulla qualità. Upgradabile in base alle esigenze del cliente, questa soluzione monta, infatti, teste di stampa di ultima generazione con goccia da 5 pl che assicurano qualità eccellente e colori brillanti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alberto Bassanello, direttore della Divisione Vendite Italia di Durst Group: «Oltre ad aver concluso un paio di trattative direttamente in fiera, sono numerosi i clienti che hanno chiesto di fissare demo personalizzate presso lo showroom di Vanguard Europe, all’interno del Durst Kraftwerk, il polo di innovazione adiacente al nostro headquarter di Bressanone. Il successo di VR6 è un’ulteriore dimostrazione del grande interesse riscosso nel mercato italiano da queste soluzioni che ampliano ulteriormente il nostro portfolio». Specialista nella produzione di sistemi di stampa per numerosi settori quali signage, decoration, corporate, industrial e packaging, Vanguard propone, infatti, una vasta gamma di stampanti a piano fisso in grado di rispondere in maniera mirata alle esigenze degli stampatori che lavorano su materiali già in formato.

Come accennato, al fianco di VR6, l’ammiraglia delle soluzioni Durst per il LFP, P5 350 in versione High Speed, con all’attivo già numerose installazioni in Italia. Ancora secondo Bassanello: «Anche questo sistema, presentato per la prima volta a Viscom, ha destato grande interesse per le funzionalità esclusive che lo caratterizzano».

Produttività, flessibilità, brillantezza dei colori e perfetto aggrappaggio dell’inchiostro sono solo alcuni dei plus riconosciuti a P5 350 HS. Equipaggiata con 8 testine per canale colore, questa ibrida, fiore all’occhiello della piattaforma P5, assicura la massima rapidità nel cambio dei materiali. Le sue prestazioni, inoltre, sono potenziate da soluzioni esclusive messe a punto dall’R&D interno, tra cui come Durst Automat, per il carico e scarico di materiali rigidi, e le innovative funzioni Multiroll e Multitrack 6 per la gestione di 6 code di stampa.

Il successo dei sistemi presentati conferma il clima di generale positività registrato da Durst nel corso della kermesse milanese.

Come concluso dal direttore della Divisione Vendite Italia di Durst Group: «Pur trovandoci di fronte ad uno scenario economico globale all’insegna dell’insicurezza, il mercato della comunicazione visiva sta vivendo un periodo di grande dinamismo. Durante la fiera abbiamo incontrato clienti e prospect fortemente focalizzati sullo sviluppo della propria attività, che vede ordini in costante aumento. Da qui l’esigenza di ottimizzare il proprio parco macchine con soluzioni tecnologiche sempre più performanti, versatili ed efficienti anche in termini di consumi, in grado di rispondere ai requisiti dell’Industry 4.0».