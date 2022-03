Exclusive Networks: accordo di distribuzione con BeyondTrust

Exclusive Networks, specialista globale di cybersecurity per infrastrutture digitali affidabili, ha stretto un nuovo accordo di distribuzione con BeyondTrust, azienda americana attiva nella gestione degli accessi privilegiati con oltre 20.000 clienti in tutto il mondo.

BeyondTrust offre la più ampia gamma di funzionalità per ridurre il rischio di un utilizzo improprio delle credenziali privilegiate. In un mondo di identità rubate, fidarsi semplicemente degli utenti e dei sistemi non è sufficiente. La piattaforma Universal Privilege Management di BeyondTrust consente un accesso affidabile, monitorato, gestito e protetto, proteggendo le aziende ma senza compromettere le performance. Grazie alla gestione automatizzata di password e sessioni, anche in ambienti Cloud o DevOps, la piattaforma BeyondTrust è in grado di integrare la sicurezza delle password privilegiate con quella degli endpoint e degli accessi remoti, riducendo drasticamente la superficie di attacco e il rischio di esposizione.

“La maggior parte delle violazioni è stata causata negli ultimi anni da privilegi di accesso gestiti in modo improprio” spiega Morena Maestroni, Vendor & Marketing Director Italy, Greece, Malta & Cyprus di Exclusive Networks. “Con BeyondTrust introduciamo una tecnologia leader di mercato con un approccio moderno alla gestione dei privilegi. I responsabili della sicurezza e dell’IT, che devono garantire da un lato la protezione dei dati critici e dall’altro la produttività di utenti e amministratori, troveranno in questa piattaforma una soluzione avanzata, semplice da implementare, per gestire e mettere in sicurezza i privilegi in tutta l’organizzazione, garantendo il massimo della produttività.”

“Siamo estremamente entusiasti di annunciare questa nuova partnership tra BeyondTrust ed Exclusive Networks” dichiara Alexis Serrano, Director EMEIA Channels & Alliances, BeyondTrust. “La loro esperienza e la profonda conoscenza del mercato italiano permetteranno di sviluppare ulteriormente il nostro ecosistema di partner, di aumentare la distribuzione delle nostre soluzioni, a beneficio della nostra crescente base di clienti italiani.”

Beyond Trust è leader nel Magic Quadrant PAM (Privileged Access Management) di Gartner per la gestione degli accessi privilegiati e ha ottenuto il riconoscimento “Gartner Customers’ Choice for PAM 2021”.