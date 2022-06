Bourns e Avnet Abacus, una intesa lunga 21 anni

Avnet Abacus, divisione regionale di Avnet, si è congratulata con Bourns per il suo 75° anniversario di attività. Fornitore di livello mondiale all’avanguardia in un’ampia gamma di componenti elettronici passivi, Bourns è stata fondata ad Altadena, in California, nel 1947, casualmente lo stesso anno dell’invenzione del primo transistor a punto di contatto funzionante da parte di Bardeen, Brattain e Shockley presso i Bell Labs. Tale evento ha segnato probabilmente la nascita dell’industria elettronica moderna.

Oltre al 75° anniversario di Bourns, l’anno in corso costituisce anche una pietra miliare nel rapporto tra Bourns e Avnet Abacus. Le due società celebrano infatti gli oltre 21 anni di una collaborazione nata nel marzo 2001. Rivolgendosi a un’ampia gamma di mercati, tra cui telecomunicazioni, computer, industria, strumentazione, automotive, consumer e applicazioni mediche di supporto vitale non critiche, Avnet Abacus offre un ampio spettro di prodotti e tecnologie Bourns, inclusi prodotti magnetici, moduli microelettronici, unità di protezione circuitale, sensori, potenziometri di trimming e di precisione, comandi da pannello, interruttori, encoder e prodotti resistivi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ferdinand Leicher, Vice President Sales EMEA di Bourns: «Siamo lieti di condividere il nostro settantacinquesimo anniversario con Avnet Abacus e con tutti i nostri partner strategici. Oltre ad essere un’occasione di celebrazione, l’anno in corso rappresenta anche un importante traguardo nel rapporto con Avnet Abacus, che negli ultimi due decenni è stata per noi un partner di distribuzione fondamentale e apprezzato in tutta Europa. Auspichiamo che il reciproco successo possa durare a lungo».

Per Hagen Götze, Senior Director Marketing di Avnet Abacus: «Tutti noi di Avnet Abacus siamo onorati di essere stati un partner strategico a lungo termine per Bourns. Ci auguriamo di alimentare la nostra relazione per molti anni ancora. Rendiamo inoltre omaggio alle importanti innovazioni tecnologiche introdotte da Bourns nel settore negli ultimi 75 anni, cioè in un acro temporale che ha visto l’elettronica moderna crescere fino a diventare l’industria globale e dinamica che è oggi».