4eCom: nuova governance e legge sull’intelligenza artificiale

L’Associazione 4ecom, l’associazione dei produttori di soluzioni per il digital commerce, ha preparato un 2024 ricco di eventi, iniziative e una svolta significativa nella struttura di governance.

Ecco i nomi del nuovo direttivo di 4eCom: Marianna Chillau, viene confermata Presidente, portando la sua vasta esperienza e visione innovativa. Marco Macari, nominato Vicepresidente, supporterà con la sua competenza strategica e operativa. Matteo Coeli, in qualità di Segretario, garantirà l’efficienza e la coerenza nelle nostre operazioni. Angela Lo Giudice, Roberto Fumarola, Davide Lugli, Sabrina Agasucci, Emanuela Martines, Fabrizio Leo, tutti nel ruolo di Consiglieri, arricchiranno il team con la loro diversificata esperienza e prospettive.

Uno degli aspetti più entusiasmanti del 2024 sarà il coinvolgimento attivo di 4eCom nella stesura delle normative sull’intelligenza artificiale. È un ambito cruciale che influenzerà notevolmente il futuro del digital commerce e oltre. In questo contesto, a febbraio 4ecom avrà l’opportunità di essere ascoltata in audizione dalla X commissione parlamentare, che sta lavorando attivamente su questa tematica.

Marianna Chillau, la Presidente e founder di 4eCom, ha espresso grande entusiasmo e determinazione per questo traguardo: “L’audizione davanti alla commissione parlamentare è un momento storico per 4ecom. Rappresenta una conferma dell’importanza e del valore del nostro contributo nel settore del digital commerce. È fondamentale che la voce di organizzazioni come la nostra sia ascoltata nel processo legislativo, in modo da garantire che le nuove normative sull’intelligenza artificiale siano non solo innovative ma anche inclusive e vantaggiose per tutti gli attori del settore”.

“Inoltre, il 2024 vedrà 4ecom impegnata in una serie di altre iniziative, tra cui eventi, workshop e collaborazioni, tutte volte a promuovere la crescita e l’innovazione nel nostro settore – ha concluso Chillau – Con il supporto e la guida dei nostri nuovi membri della governance, siamo fiduciosi che quest’anno segnerà un nuovo capitolo di successo e impatto per la nostra associazione”.