Cablaggio parchi eolici: Amprion sceglie Prysmian

Prysmian Group, specialista mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato due importanti commesse del valore totale di oltre 800 milioni di euro – incluse le opzioni – assegnate da Amprion Offshore GmbH, controllata dal gestore dei sistemi di trasmissione tedesco Amprion. Prysmian sarà responsabile per la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di cavi terrestri e sottomarini per due sistemi che collegano la rete elettrica ai parchi eolici offshore nell’area tedesca del Mare del Nord, DolWin4 e BorWin4, che trasmetteranno complessivamente 1,8 GW di potenza.

Prysmian fornirà circa 1.000 km di cavi unipolari in rame da ±320 kV ad alta tensione in corrente continua (HVDC – High Voltage Direct Current) con isolamento in XLPE. I cavi sottomarini saranno prodotti a Pikkala (Finlandia) e ad Arco Felice (Napoli), mentre i cavi terresti saranno realizzati a Gron (Francia) e Abbeville (USA). Prysmian installerà i cavi sottomarini impiegando diverse navi all’avanguardia, assicurando il minor impatto ambientale possibile. La consegna e il collaudo dei due progetti sono previsti per il 2028.

Ciascun sistema è composto da due cavi HVDC e può trasmettere fino a 900 MW di potenza. Nel tratto terreste i due sistemi corrono per la maggior parte in trincee parallele ai 300 km di cavi terrestri del corridoio A-Nord, un progetto che Amprion aveva assegnato a Prysmian nel 2020 e che è attualmente in fase di esecuzione. Nel tratto sottomarino, partendo dalle piattaforme offshore i cavi oltrepasseranno il parco nazionale “Niedersächsisches Wattenmeer” e attraverseranno l’isola Norderney per poi collegarsi ai cavi onshore vicino a Hilgenriedersiel.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Hakan Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian Group: «Per Prysmian si tratta del primo progetto sottomarino da 320 kV ad alta tensione in corrente continua con Amprion, a testimonianza del fatto che Prysmian sta consolidando il proprio ruolo centrale di partner affidabile a supporto della transizione energetica in Germania. Prysmian è infatti coinvolta in diversi importanti progetti infrastrutturali in favore di un maggior utilizzo di energia green. È un onore per noi collaborare con Amprion allo sviluppo del suo primo progetto per parchi eolici offshore».

Prysmian ha un ruolo centrale nel supportare la transizione energetica europea, essendo coinvolta in importanti progetti per il cablaggio di parchi eolici offshore come BorWin2, BorWin3, DolWin3, HelWin1, HelWin2, SylWin1, Dolwin 5 (collaudo previsto nel 2023) in Germania; Borssele III & IV, Hornsea 2, Hollandse Kust Zuid 3 e 4 e Provence Grand Large in Europa e Empire Wind in America.