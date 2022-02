Canon ispira il cambiamento del mondo a Expo 2020 Dubai

Da inizio ottobre 2021, Canon ha contribuito a ispirare il cambiamento del mondo attraverso oltre 20 sessioni e workshop a Expo 2020 Dubai.

La manifestazione, che durerà fino al 31 marzo 2022, rende omaggio alla genialità umana e ai traguardi raggiunti nel campo dell’architettura, della tecnologia, dell’innovazione, della musica, delle arti e altro ancora. Nel suo ruolo di fornitore ufficiale per i servizi di stampa e imaging, Canon ha contribuito a mostrare Expo 2020 Dubai al mondo intero, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza nel campo della fotografia e della stampa, oltre a una ricca serie di servizi di supporto.

Tramite la piattaforma di workshop, dibattiti e sessioni che incoraggiano il pubblico a immaginare come cambiare il mondo, messa a disposizione da Expo 2020 Dubai, Canon ha fornito il proprio contributo per ispirare il cambiamento del mondo.

Canon ha concentrato le proprie sessioni interattive su tre importanti piattaforme: “Per il futuro del pianeta”, “Per il futuro delle persone” e “Per un futuro ricco di possibilità”, trattando una grande varietà di argomenti, tra i quali giovani eccellenze e formazione, il futuro delle smart city, la sostenibilità e l’empowerment del talento femminile.

A oggi, tra le sessioni di maggiore interesse ricordiamo:

I visitatori di Expo hanno dimostrato un grande apprezzamento non solo per le tavole rotonde e i workshop ma anche per le attività interattive e sul campo organizzate da Canon. Oltre 8.000 persone hanno catturato ricordi dell’evento presso i Canon Photography Studio mentre più di 20.000 visitatori hanno utilizzato i numerosi Chioschi digitali Canon sparsi in tutta l’area Expo per scattare e condividere foto.

Canon ha inoltre messo a disposizione i Canon Professional Services per supportare i fotografi professionisti presenti all’evento a supporto dei media di tutto il mondo, con tecnici pronti a offrire servizi di controllo, pulizia e riparazione, oltre al prestito delle apparecchiature fotografiche.

“Expo 2020 Dubai rappresenta un momento cruciale nella ricerca di nuovi modi per cambiare il mondo, e noi di Canon abbiamo avuto il privilegio di svolgere un ruolo chiave nella manifestazione”, ha detto Yuichi Ishizuka, Presidente e CEO, Canon EMEA. “Oltre a supportare gli organizzatori mettendo a disposizione tutte le nostre competenze nel campo della tecnologia, della stampa e della fotografia per offrire ai visitatori un’esperienza di elevata qualità, è stato incredibile vedere le idee e le visioni per il futuro che sono emerse nel corso delle presentazioni e degli incontri organizzati durante l’evento. Canon si impegna ad aiutare le persone a ripensare il possibile attraverso l’imaging, e ci auspichiamo che questo continui per il resto della manifestazione.”

Le sessioni continueranno fino alla conclusione della manifestazione, trattando argomenti come il contributo offerto dalla tecnologia per il progresso della medicina, parità di genere e comunità sostenibili ed empowerment delle donne.