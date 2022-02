Logitech RightSight 2 fa i meeting da remoto più inclusivi

Con l’obiettivo di realizzare esperienze di videoconferenze più eque per coloro che lavorano in modalità di lavoro ibrido, Logitech ha rilasciato una nuova versione del software RightSight 2, che è ora in grado di offrire contemporaneamente sia una visione ravvicinata del singolo speaker sia dell’intera sala riunione durante le video call.

Mentre la situazione lavorativa a livello mondiale è in continua evoluzione, con sempre più persone che si adattano a lavorare in un ambiente ibrido nel lungo termine, Logitech prosegue nel suo obiettivo di dotare di un alto livello di intelligenza i propri software per offrire esperienze realistiche, coinvolgenti e inclusive anche per i partecipanti da remoto. In questo senso, Logitech RightSight 2 si inserisce nella mission costante dell’azienda di rendere le riunioni più eque ora e in futuro. Infatti, grazie alla tecnologia RightSight 2 auto-framing, i partecipanti non presenti fisicamente in sala possono seguire lo speaker attivo e nello stesso momento comprendere anche il contesto ambientale, come ad esempio vedere una persona che gesticola per catturare l’attenzione di qualcun altro o che scrive su una lavagna.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Scott Wharton, Direttore Generale e Vicepresidente di Logitech Video Collaboration: «Chi lavora in remoto spesso si sente svantaggiato quando partecipa alle videoconferenze rispetto ai colleghi che sono in ufficio. Questo perché si perdono importanti interazioni in sala o si possono avere difficoltà a seguire il flusso della riunione. RightSight 2 è lo strumento ideale per aiutare chi si trova in remoto, in modo che possa collaborare con la controparte in sala conferenze su un piano di parità, indipendentemente dalla loro posizione».

RightSight 2 combina l’intelligenza audio e video per rilevare la posizione delle persone nello spazio e quella delle loro voci. Una delle novità più importanti di questa nuova versione è Speaker View, una modalità che utilizza il sistema a due videocamere di Rally Bar e Rally Bar Mini per rendere una visione picture-in-picture dello speaker attivo e dell’intero gruppo. Il primo è inquadrato utilizzando la fotocamera principale che ruota e sposta il primo piano in modo fluido quando cambia lo speaker, mentre il mirino AI grandangolare inquadra la stanza, assicurando che i partecipanti in remoto possano vedere e sentire chiaramente tutti i dialoghi durante la riunione. Gli amministratori IT hanno la flessibilità di alternare tra Speaker View e Group View (l’inclusione originale di RightSight dell’inquadratura automatica) per adattarsi al meglio ai loro team.

Lo Speaker View di RightSight 2 è compatibile con tutti i principali partner di videoconferenza cloud di Logitech (Microsoft Teams, Zoom), garantendo ai team IT che il loro ecosistema di collaborazione video Logitech si adatti alle esigenze in evoluzione del loro ambiente di lavoro ibrido. La funzione è attiva in modalità picture-in-picture con Microsoft Teams Rooms su Android e Windows e si integra perfettamente con la tecnologia multi-stream di Zoom Rooms. Tale funzione consente di mostrare audio e video (dello spazio ambientale e di quello dello speaker) in finestre separate.

Lo Speaker View di RightSight 2 è disponibile gratuitamente a livello globale in versione beta su CollabOS 1.5 per Rally Bar e Rally Bar Mini. Gli utenti possono aggiornare le loro barre video nel software di gestione dei dispositivi Sync, o attraverso piattaforme partner come Zoom Device Management e Teams Admin Center.