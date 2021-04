Infosource e Keypoint Intelligence hanno entrambe confermato che Canon possiede la più ampia quota di mercato EMEA nei segmenti della stampa inkjet di produzione per volumi elevati a modulo continuo e a foglio singolo.

Secondo quanto emerso dal programma di monitoraggio trimestrale di Keypoint Intelligence, per l’undicesimo anno consecutivo Canon mantiene la propria posizione di leadership nel settore della stampa inkjet su modulo continuo, con una quota di mercato del 43% nel 2020, e conquista anche il primo posto nel segmento della stampa inkjet di produzione per volumi elevati su foglio singolo, con una quota di mercato del 40%.

In seguito al lancio di varioPRINT iX-series ad aprile 2020, Canon ha registrato un aumento nelle vendite delle stampanti inkjet a foglio singolo B3, direttamente correlato alla nuova posizione di leader del mercato. Unendosi alla famiglia di prodotti varioPrint i-series, varioPRINT iX-series si è dimostrata una valida opzione di investimento per gli stampatori commerciali e online grazie all’eccellente qualità, pari a quella della stampa offset, alla produttività affidabile e alla flessibilità della stampa su foglio singolo.

Il successo nel mercato inkjet a modulo continuo è sempre stato guidato dalla serie ColorStream, ora alla sua terza generazione. La richiesta per le serie ColorStream 3000, 3000Z e 6000 continua a essere elevata e molti clienti hanno espresso pareri estremamente positivi in merito ad affidabilità, produttività e output, qualità considerate determinanti per le 1.500 installazioni.

Nel 2018 e nel 2020, rispettivamente, Canon ha consolidato il proprio successo nel mercato a modulo continuo con il lancio delle stampanti ad alta velocità ProStream 1000 e 1800. Con velocità massime di 80 m/min (ProStream 1000) e 133 m/min (ProStream 1800), la serie è stata riconosciuta come la migliore, in termini di risoluzione e qualità di stampa, tra le stampanti digitali di pari velocità, consentendo ai clienti di raggiungere prestazioni ottimali.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Hayco Van Gaal, Vice Presidente della divisione Sales and Service, Commercial Printing EMEA, Canon Europe: «In Canon, investiamo costantemente nell’innovazione del nostro portfolio di prodotti inkjet per offrire ai nostri clienti soluzioni che li aiutino a essere più efficienti, ad ampliare le possibilità applicative, a soddisfare le richieste dei clienti e a far crescere il proprio business. Siamo quindi certi che la nostra tecnologia, abbinata a un eccellente servizio di assistenza e supporto, ci distingua dalla concorrenza e rafforzi la fiducia che il cliente ripone in noi quando investe in una stampante inkjet Canon. Siamo orgogliosi di avere riconfermato la nostra posizione di leadership nel mercato delle stampanti inkjet a modulo continuo e di essere stati riconosciuti, per la prima volta, leader anche nel settore delle stampanti inkjet a foglio singolo».