Canon scalda i motori per VISCOM 2022

Canon Italia ha annunciato la propria partecipazione a VISCOM 2022, la più importante fiera Nazionale dedicata al mercato della comunicazione visiva, che si terrà presso Fiera Milano Rho dal 13 al 15 ottobre 2022.

Canon porterà a VISCOM una gamma di prodotti ricca e variegata, dando ai visitatori la possibilità di scoprire le tante opportunità e applicazioni realizzabili con l’innovativa tecnologia di stampa digitale di produzione e di grande formato a firma Canon.

Il tutto all’insegna della campagna MAKE IT, volta a portare innovazione e idee al mercato della stampa e a mostrare le infinite opportunità di crescita realizzabili attraverso la diversificazione dell’offerta, guidando i professionisti della stampa alla scoperta delle più innovative applicazioni nei settori della comunicazione visiva di grande formato per interni ed esterni, dell’editoria e della stampa promozionale.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Giuseppe D’Amelio, DP&S Marketing & Innovation Director di Canon: «Ci presentiamo a Viscom con un ventaglio di tecnologie e applicazioni così ampio da poter supportare al meglio qualunque tipo di settore ed esigenza, dalla pubblicità e il design fino all’interior decoration, retail e brand industry, solo per citarne alcuni. Garantire sempre la massima qualità e soddisfare al meglio i clienti per noi è centrale e va di pari passo con la Total Experience, l’approccio consulenziale e di personalizzazione di Canon dal quale traiamo costantemente ispirazione per raggiungere i migliori risultati di business e fidelizzare clienti e collaboratori».

In particolare, presso lo stand Canon sarà possibile toccare con mano Arizona 2380 XTF, un sistema di stampa che permette di incrementare la produttività delle applicazioni flatbed di oltre il 20%. Basato sulla tecnologia Arizona FLOW, il piano aspirato della stampante abbina la tecnica di vuoto con un layout senza settori predefiniti, così da ridurre la necessità di mascheratura o il fissaggio dei supporti, velocizzando i tempi operativi. La stampante è anche in grado di lavorare con materiali più complessi come cartone, legno o vetro.

Riflettori puntati anche su Canon Colorado 1630, che mostrerà ai professionisti della comunicazione visiva le numerose opportunità offerte dalla tecnologia UVgel, con un livello di investimento davvero competitivo. L’architettura modulare di Colorado 1630 permette di configurare la stampante in base alle specifiche esigenze di ogni business di stampa, aggiungendo moduli opzionali come FLXfinish, una tecnica di polimerizzazione LED che incrementa la flessibilità operativa permettendo di aggiungere una finitura lucida o opaca alle singole stampe, un secondo rotolo di carta e la stampa fronte-retro. Tutto senza richiedere l’intervento di un tecnico.

Ad affiancarla in stand, la Colorado 1650, pluripremiata stampante roll to roll UVgel di ultima generazione per la stampa di grande formato, con inchiostri flessibili per stampe opache o lucide, perfetta per un’incredibile gamma di applicazioni quali carta da parati, decalcomanie, pannelli luminosi, pelli sintetiche: un unico dispositivo per tanti tipi di produzioni, per un risparmio sia in termini di tempo che di costo.

Non mancherà la nuovissima imagePRESS V1000, un sistema di stampa digitale a colori a foglio singolo, da poco sul mercato, che integra la collaudata tecnologia Canon imagePRESS e le nuove funzionalità e tecnologie che permettono di garantire una qualità costante e livelli massimi di affidabilità e operatività per potenziare la produttività e ampliare l’offerta dei professionisti del settore, in un corpo compatto.

Cavalcando l’onda del colore, l’innovativa imagePROGRAF GP-4000, dimostrerà ai partecipanti come, le applicazioni prodotte da un sistema di stampa di grande formato dall’imbattibile rapporto prezzo/prestazioni, possano esercitare lo stesso forte impatto di quelle realizzate da soluzioni tecnologiche molto più costose. Utilizzando undici colori tra cui rosso, arancione, verde, viola e rosa fluorescente, imagePROGRAF GP-4000 fa risaltare i colori vivaci, riproduce perfettamente i colori pastello e dona vita alle immagini delle campagne pubblicitarie. È anche la prima stampante di grande formato al mondo dotata di inchiostro fluorescente con tecnologia pigmenti ad acqua, capace di offrire stampe ad elevato valore aggiunto per applicazioni grafiche come poster e materiali per punti vendita.