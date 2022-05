MAKE IT di Canon protagonista a Print4all

In occasione di Print4all, il grande evento fieristico dedicato al settore della stampa, del converting e del packaging, che si è chiuso di recente a Milano, Canon Italia ha acceso i riflettori su MAKE IT, un progetto pensato per i professionisti della stampa.

Guidata da tre parole “chiave” – efficienza, produttività e personalizzazione -, Canon Italia, specialista riconosciuto dal mercato nella fornitura di fotocamere digitali, fotocamere reflex digitali e stampanti, si è presentato all’evento fieristico con una nuova campagna nata per mostrare quanto sia possibile perseguire nuove opportunità di crescita attraverso la diversificazione della propria offerta.

Intento dichiarato con MAKE IT: guidare i professionisti della stampa alla scoperta delle più innovative applicazioni nei settori dell’editoria, della stampa promozionale, della comunicazione visiva di grande formato per interni ed esterni, il tutto gestito in un flusso integrato di lavoro di stampa e relativa finitura.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Aidr: «MAKE IT ha l’obiettivo di sostenere tutti gli operatori del settore della stampa di produzione, della comunicazione cross-mediale e integrata e della comunicazione visiva, fornendo consulenza e best practice per scoprire le nuove opportunità e applicazioni offerte dalla tecnologia di stampa digitale di produzione firmata Canon. In questo caso specifico, la tecnologia si coniuga ancora una volta con una grande attenzione ai temi della sostenibilità, da sempre al centro della filosofia Canon».