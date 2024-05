Casa connessa: partnership BTicino e Bosch

BTicino, brand italiano specializzato nelle infrastrutture elettriche, annuncia la nuova partnership con Bosch Elettrodomestici per la gestione degli elettrodomestici smart e connessi grazie al sistema Smart Home BTicino e all’Assistente Vocale Amazon Alexa.

Da oggi infatti i prodotti smart di Bosch con Home Connect, marchio di eccellenza nella produzione di elettrodomestici dotati di tecnologie che semplificano la vita quotidiana, sono gestibili e controllabili anche tramite il sistema BTicino Smart Home grazie a Amazon Alexa, disponibile per tutte le serie civili in commercio.

La tecnologia si evolve non solo per per poter controllare i device connessi della propria abitazione dallo smartphone, ma per poterlo fare direttamente con la propria voce, grazie all’assistente vocale Amazon Alexa.

La partnership di fatto arricchisce le potenzialità di tutte le tecnologie coinvolte attraverso nuove funzionalità che permettono di controllare i consumi in tempo reale, gestire gli elettrodomestici insieme agli altri oggetti della casa semplicemente da smartphone e creare routine e scenari personalizzati e automatici.

“Questa nuova collaborazione conferma, ancora una volta, il ruolo di BTicino come leader innovativo del mercato elettrico. L’integrazione di applicazioni e servizi nella nostra tecnologia proprietaria è il fattore chiave che da anni determina il successo e l’affermazione della nostra offerta per la Smart Home. Siamo consapevoli che solo dialogando con tutti i player del mercato e mettendo insieme ciascuno la propria innovazione, possiamo offrire alle persone un valore aggiunto inestimabile per la loro abitazione e la loro vita, semplificando la gestione della casa e abilitando uno stile di vita più sostenibile”, sottolinea Paolo Dall’Oglio, Responsabile Global Partnership di BTicino.

“Creare partnership strategiche con aziende che, come BTicino, hanno compreso l’importanza dell’evoluzione della Smart Home nel sistema di consumo domestico, è fondamentale per offrire al consumatore nuove soluzioni che possano contribuire ad una gestione ottimizzata e sostenibile della propria casa. Siamo lieti di contribuire a sviluppare ulteriormente un ecosistema che rende i nostri clienti e i nostri partner sempre più connessi” afferma Graziana Sorrentino, Brand Communication Manager di Bosch.

La Smart Home è una tecnologia accessibile che rende la casa anche più sostenibile.

Gli elettrodomestici Bosch connessi con Home Connect potranno infatti essere inclusi all’interno di scenari personalizzati: con l’app Home + Control di BTicino insieme all’app Amazon Alexa sarà possibile creare e impostare scenari per assecondare le abitudini quotidiane, automatizzando alcune routine giornaliere e ottimizzando i tempi di utilizzo e i consumi. Ad esempio, attivando lo scenario “Buona Notte” tutte le luci si spengono o riducono di intensità, le tapparelle si abbassano, si imposta una nuova temperatura e si dà avvio alla lavastoviglie o alla lavatrice nelle ore notturne.

Attraverso la App BTicino Home+Control è inoltre possibile visualizzare in tempo reale i consumi dei vari elettrodomestici collegati all’impianto, sia dal punto di vista dei KWh che dal punto di vista economico.

È possibile poi verificare per prima cosa quali elettrodomestici sono ancora attivi controllando in modo diretto le prese connesse, anche quando si è fuori casa. Da remoto si può quindi gestire l’attivazione del singolo elettrodomestico nel momento opportuno, senza la necessità di lasciarlo in stand-by per lunghi periodi.