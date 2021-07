BTicino: nasce in Puglia il più esteso impianto italiano in tecnologia FTTH

Nasce in Puglia il più esteso impianto italiano in tecnologia FTTH, Fiber to the Home, firmato Bticino.

Borgo a Mare è un complesso residenziale, di recente costruzione, che sorge alle porte di Bari e che presenta evidenti richiami mediterranei, sia nei tratti architettonici che in quelli paesaggistici.

Il progetto, realizzato in classe energetica A+ dalla De Fazio Costruzioni, si estende per una superficie di circa 60mila mq ed è composto da 88 ville indipendenti, tutte abitazioni smart. Concepito nel totale rispetto del territorio circostante e dell’ambiente è caratterizzato da edifici a un solo piano ad alto isolamento termico, con pannelli fotovoltaici, ricircolo dell’acqua piovana e tecnologie all’avanguardia.

Una delle scelte progettuali è stata quella di non utilizzare antenne televisive. A tal fine, oltre a creare le reti in rame e in fibra ottica necessarie alla connessione Internet, è stata realizzata un’infrastruttura per la distribuzione del segnale televisivo e satellitare. Ovviamente, vista l’estensione del complesso, è stato necessario utilizzare cavi in fibra ottica, che arrivano sino alle prese TV di ogni singola villa.

A occuparsi dell’installazione di quello che di fatto è il più grande impianto italiano di FTTH, è stata la Steme, azienda specializzata in impianti di distribuzione dei segnali TV e digitali. È stata così creata una rete di 3.500 metri, sviluppata lungo 12 rami a servizio di 600 prese TV e satellitari, in cui sono stati inseriti esclusivamente prodotti Bticino.

Sui muri delle recinzioni ha trovato posto il CSOE TV (Centro Servizio Ottico di Edificio TV) BTicino, che raccoglie il cavo proveniente dal terminale di testa (fibre di TV/satellite) per smistare i segnali televisivi nelle unità abitative attraverso uno splitter. Si tratta di un apparecchio apparentemente semplice, ma la sua qualità è determinante per l’affidabilità del segnale video nel tempo. Per la stessa ragione, all’interno delle ville sono state inserite le scatole di terminazione ottica di Appartamento (STOA) proposte da Bticino, dotate di un cavo ottico a 8 fibre con una bobina di cavo preterminata. Un accorgimento che ha evitato la necessità di creare giunzioni o raccordi con connettori in cantiere. Un’operazione, quest’ultima, che avrebbe richiesto molto tempo, non garantendo i livelli raggiunti dalla connettorizzazione in fabbrica. L’installazione dei prodotti Bticino è stata seguita dall’impresa De Vanna.