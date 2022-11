CJ Radford nuovo Global Vice President of Channels and Alliances di Claroty

Claroty annuncia la nomina di CJ Radford in qualità di nuovo Global Vice President of Channels and Alliances.

Radford vanta oltre 15 anni di esperienza nella gestione del canale, delle alleanze e dello sviluppo del business per solution provider leader di mercato nel campo della sicurezza informatica, tra cui Thales e Symantec. In questo nuovo ruolo, supervisionerà l’ecosistema di partner di canale e di alleati tecnologici di Claroty, focalizzati sulla salvaguardia e sul miglioramento delle operazioni di sicurezza dei clienti in ambienti industriali, sanitari e commerciali.

“Claroty punta alla costruzione di un ecosistema di partner in grado di fornire le soluzioni, i servizi e le competenze di sicurezza necessari per contrastare le più avanzate minacce in campo informatico, e con CJ al timone siamo sicuri di poter rafforzare ulteriormente i nostri sforzi in tal senso“, ha affermato Simon Chassar, Chief Revenue Officer di Claroty. “Grazie alla sua profonda esperienza nel settore e l’impressionante track record, CJ è la persona perfetta per guidare l’azienda verso le fasi successive del nostro piano di sviluppo“.

Radford entra in Claroty da Sotero, società di data security all’interno della quale ha ricoperto il ruolo di CEO ad interim. In precedenza, è stato Global Vice President of Channel Sales and Alliances per la business unit Cloud Protection & Licensing di Thales, dove capitanava un team specializzato nell’Indirect Route to Market e nello sviluppo di alleanze strategiche e tecnologiche.

Radford è approdato in Thales a seguito dell’acquisizione di Vormetric, dove, in qualità di Global Vice President of Cloud, si è occupato del lancio del programma dedicato ai cloud partner e ai service provider, permettendo loro di offrire ai propri clienti crittografia dei dati di livello enterprise e soluzioni di key management.

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di director of business development and alliances in Symantec, dove ha implementato da zero un programma di partnership di servizi IT e cloud pubblico end-to-end, dando vito a canali di distribuzione globali, partnership OEM e siglando accordi di licenza inbound/outbound. Radford ha mosso i suoi primi passi in società di private equity, investment banking e consulenza gestionale occupando posizioni di rilievo.

“Sono entusiasta di poter guidare la crescita del partner program di Claroty, lavorando a stretto contatto con partner tecnologici strategici al fine di supportare lo sviluppo di un potente ecosistema di sicurezza”, ha commentato CJ Radford, e continua: “Claroty offre ai partner la piattaforma tecnicamente più avanzata per aiutare le aziende a ottenere la visibilità di cui hanno bisogno sui sistemi cyber-fisici per identificare le minacce e migliorare la resilienza informatica. Con una piattaforma avanzata di protezione dei CPS, un programma per i partner che mette il cliente al primo posto e l’importante compito di proteggere il mondo connesso, non potrei essere più entusiasta di entrare a far parte del team Claroty e guidare la crescita dei partner“.

Il FOCUS Partner Program di Claroty supporta lo sviluppo delle competenze, degli strumenti e dei processi necessari ai partner per la gestione dei servizi di sicurezza aziendale, durante il loro intero ciclo di vita. Inoltre, permette di instaurare relazioni durature tra le aziende partner, creando valore e legami con consulenti fidati e garantendo il raggiungimento dei risultati definiti congiuntamente.