Computer Gross potenzia la partnership con Microsoft per la linea Surface

Computer Gross, operatore di riferimento in Italia nel settore della distribuzione di prodotti e soluzioni IT a valore aggiunto (VAD), ha siglato un importante accordo volto al consolidamento della propria partnership con Microsoft per la distribuzione della famiglia di dispositivi Surface.

L’annuncio della distribuzione della linea Surface arriva proprio nell’anno in cui Computer Gross festeggia il ventennale della partnership con Microsoft. Una partnership di successo che ha portato al raggiungimento di grandissimi traguardi, non ultimo il lancio, lo scorso luglio, di Speed Up, un acceleratore di business e trasformazione digitale a misura di canale ICT, che raggruppa al suo interno formazione, competenze, servizi, idee e soluzioni.

I device Surface sono progettati per essere il perfetto equilibrio di portabilità, prestazioni e design: un’ampia gamma di laptop, tablet e dispositivi 2-in-1, disegnati e prodotti da Microsoft, perfetti per il mondo aziendale e non solo.

La linea Surface, entrando a far parte dell’offerta Computer Gross, potrà combinarsi con tutto l’ecosistema di soluzioni avanzate legate alla piattaforma Microsoft 365 al fine di creare il perfetto connubio: una soluzione integrata di Digital Workplace targata Microsoft in linea con le esigenze di un mondo del lavoro sempre più ibrido.

Computer Gross infatti, oltre a garantire un coverage territoriale capillare, grazie ai propri Area Manager e ai 15 B2B Stores, dislocati su tutto il territorio italiano, mette a disposizione il valore di un’intera Business Unit dedicata a Microsoft, che in anche termini di competenze sulle soluzioni di Digital Workplace può fare davvero la differenza. In un momento, come quello attuale, in cui è sempre più focale la ricerca di uno spazio di lavoro smart, innovativo e funzionale alle diverse attività, Computer Gross, grazie alla distribuzione della linea Surface, si presenta all’intero ecosistema dei Partner, insieme a Microsoft, con una soluzione vincente.

“Siamo entusiasti di consolidare la nostra collaborazione ventennale con Computer Gross, un partner storico con cui negli anni siamo riusciti a raggiungere in modo capillare gli operatori e le aziende del territorio italiano, rendendo sempre più accessibili tecnologie innovative a abilitando, così, progetti d’innovazione concreti”, ha dichiarato Fabio Santini, Global Partner Solution Lead di Microsoft Italia. “Per far fronte alle sfide di oggi è fondamentale inaugurare un nuovo modo di lavorare sempre più ibrido ove la collaborazione tra persone e team possa consentire di ripensare interi processi di business e contribuire alla competitività delle organizzazioni. Per far questo è fondamentale poter far leva su un ecosistema di soluzioni hardware e software che migliori la produttività individuale, la collaborazione in team e la capacità di impiegare la propria creatività al servizio del business”.

Grazie a Computer Gross, il canale potrà ancora più facilmente proporre in modo integrato i dispositivi Surface e Microsoft 365, per permettere a sempre più aziende e singoli di beneficiare di un ambiente di lavoro fluido, collaborativo e sicuro.

“Siamo davvero orgogliosi che Microsoft ci abbia scelto, affidandoci anche la distribuzione dei dispositivi Surface e consolidando così la già stringente ed importante partnership. La distribuzione di Surface rappresenta un ulteriore attestato di fiducia che Microsoft, ormai da 20 anni, ci riconosce, nonché un’importante opportunità per confermare il nostro ruolo di distributore di riferimento per l’ecosistema dei Partner”– ha commentato Silvia Restelli, Business Unit Manager Microsoft, Computer Gross – “portando anche il valore dell’integrazione dei device Surface con Microsoft 365 per massimizzare la produttività e valorizzare il mondo dell’hybrid work”.

“L’accordo focalizzato sulla famiglia di dispositivi Surface si inserisce in una strategia di collaborazione sempre più estesa con Microsoft, che ci ha visto protagonisti insieme all’ecosistema dei Partner in un percorso finalizzato a portare valore e soluzioni integrate di successo sul mercato italiano delle imprese. Questa partnership, storica, solida, reale, si integra perfettamente in questa visione strategica e ci permette di collaborare ogni giorno per trovare insieme la formula ideale per mettere in condizione i nostri Business Partner di aver successo in un mercato molto sfidante e competitivo come quello attuale.” – ha concluso Gianluca Guasti, Value Business & Marketing Director, Computer Gross – “La forte e crescente attenzione sul nostro modello virtuoso combina costanti investimenti, in termini di risorse e competenze, con la ricerca delle migliori soluzioni per il mercato. Sono questi i principali fattori di successo di imprese ed organizzazioni, orientate ad una crescita costante e durevole.”