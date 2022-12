Con BenQ monitor antiriflesso certificato

BenQ, marchio riconosciuto a livello mondiale nel settore dei proiettori DLP e monitor professionali, ha annunciato che il proprio monitor per la fotografia SW321C PhotoVue è diventato il primo display al mondo ad essere certificato da TUV Rheinland per le eccezionali prestazioni antiriflesso e antigraffio, a garanzia di risultati professionali per fotografi e video editor.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Conway Lee, Presidente di BenQ: «Utilizzando il pannello A.R.T. (Advanced Reflectionless Technology) conforme alla certificazione TUV Rheinland, BenQ SW321C è il primo monitor a garantire ai professionisti un display che elimina riflessi e bagliori sullo schermo, per simulare l’esperienza visiva della texture cartacea delle foto. Inoltre, grazie all’esclusivo software Paper Colour Sync di BenQ, selezionando la gamma dei colori, il modello di stampante e il tipo di carta, è possibile ottenere un’anteprima sullo schermo dell’output a colori finale».

Sviluppato da AU Optronics, azienda specializzata nella produzione di pannelli per display, lo schermo A.R.T. offre immagini definite e realistiche grazie a un esclusivo rivestimento e a proprietà antiriflesso che garantiscono il massimo comfort oculare. Proprio per questo, il pannello A.R.T. è stato il primo a ricevere la certificazione anti-riflesso da TUV Rheinland, la principale autorità mondiale in materia di test e certificazioni di sicurezza.

Basata su numerose e severe normative internazionali, tra cui il trattamento della superficie dello schermo, l’abbagliamento e vari test di riflesso, la certificazione antiriflesso di TUV Rheinland riconosce in modo significativo le prestazioni superiori del rapporto di contrasto ambientale (ACR) dell’SW321C, assicurando una qualità d’immagine professionale e un contrasto cromatico in condizioni di illuminazione intensa e con diverse fonti di luce ambientale.

Da anni tra i monitor professionali più apprezzati da fotografi e video editor, BenQ SW321C è dotato dell’esclusiva tecnologia AQCOLOR, che garantisce prestazioni cromatiche di livello industriale con uniformità dello schermo e consistenza del colore calibrate da esperti, facendo di questo modello il monitor ideale per un editing fotografico impeccabile. Il pannello A.R.T. sarà utilizzato d’ora in avanti su tutti i prossimi modelli di monitor BenQ della serie SW per la fotografia.