Zebra DNA: tutto quello che c’è da sapere

Zebra è conosciuta per i suoi hardware innovativi ed è leader mondiale in molti settori. Ciò che spesso passa inosservato, però, è ciò che rende davvero innovativi i dispositivi Zebra, ovvero il software cui hanno accesso.

Zebra è leader di mercato con le sue soluzioni software Zebra DNA, che comprendono tre macroaree: Mobility DNA per i mobile computer e tablet, Scanning DataCapture DNA per gli scanner e Print DNA per le stampanti. Alcuni degli strumenti software Zebra DNA sono preinstallati sui dispositivi nuovi. A questi se ne aggiungono altri, installabili in un secondo momento.

Tobias Abendroth, Regional Sales Manager DACH presso Jarltech Europe GmbH, si è confrontato con Jürgen Zimmermann, Manager Sales Engineering DACH presso Zebra Technologies, sugli strumenti di Zebra DNA.

Tobias Abendroth: Ciao Jürgen, grazie per essere qui con noi a parlare di Zebra DNA! Quanti strumenti software sono disponibili per ciascuna delle tre categorie (Mobility DNA, Scanning DataCapture DNA e Print DNA)? Di questi, quanti sono già preinstallati sui mobile computer, sugli scanner e sulle stampanti Zebra? Sono questi gli strumenti essenziali di cui la maggior parte delle aziende ha bisogno?

Jürgen Zimmermann: Ciao Tobias, il piacere è mio! Nel complesso esistono oltre 250 soluzioni software specifiche nelle tre categorie, tra cui app, servizi cloud, applicazioni desktop e funzionalità aggiuntive all’interno del dispositivo. La maggior parte è gratuita, ma sono preinstallate solo le più importanti o quelle indispensabili.

Gli strumenti di cui un cliente ha bisogno o quelli da cui potrebbe trarre vantaggio dipendono in larga misura dal caso d’uso. Possiamo pensare agli strumenti DNA come a una cassetta degli attrezzi: a seconda del progetto, avremo bisogno di attrezzi diversi. È vero che possiamo piantare un chiodo nel muro con una pinza, ma sarebbe meglio usare un martello. La sfida consiste nel conoscere gli strumenti e le loro funzioni per poterli usare correttamente. Alcuni strumenti hanno funzioni simili, in parte per motivi di progettazione e in parte per ragioni storiche. Ad esempio, è possibile aggiornare una stampante con ZDownloader o, in alternativa, con Zebra Setup Utilities.

Tobias Abendroth: La cassetta degli attrezzi è un’ottima metafora per spiegare gli strumenti di Zebra DNA. A questo punto sorge spontanea un’altra domanda: perché dovrei acquistare altri strumenti software DNA se quelli necessari sono già installati sul dispositivo?

Jürgen Zimmermann: Innanzitutto è importante ricordare che tutti gli strumenti precedentemente gratuiti continueranno a esserlo nella loro sede cloud. Solo i servizi nuovi o precedentemente a pagamento continueranno a richiedere una licenza.

Prendiamo come esempio un cliente che utilizza un sistema di Mobile Device Management (MDM) per gestire i dispositivi Android Zebra; è un sistema utile che, però, non dispone di funzioni specifiche per Zebra. Il cliente potrebbe utilizzare Zebra DNA Cloud come funzione aggiuntiva. Se per esempio il MDM del cliente non consente di controllare i dispositivi da remoto, è possibile farlo attraverso il nostro DNA Cloud.

Un altro motivo di utilizzo possono essere anche i vantaggi generali di un software basato sul cloud: non c’è bisogno di mantenere e gestire il server e non è nemmeno necessario un proprio controllo delle versioni.

Tobias Abendroth: Quali sono gli altri vantaggi di DNA Cloud?

Jürgen Zimmermann: Per rispondere a questa domanda, occorre fare una distinzione tra il progetto e lo stato attuale. Attualmente DNA Cloud è una piattaforma in cui sempre più strumenti Mobility DNA trovano una seconda casa. Sono state anche integrate nuove funzioni di cui non disponevamo in precedenza (o che fornivamo solo su altre piattaforme) come, per esempio, la gestione wireless delle versioni Android – LifeGuard OTA. Si tratta di una funzione che abbiamo integrato nei nostri dispositivi e nei server che forniamo, in modo che possano offrirla gli MDM. Solo alcuni dei principali MDM lo hanno fatto finora, ma adesso il cliente può farlo utilizzando i nostri strumenti, anche se il suo MDM non lo supporta o non ne ha uno. Quando parlo di MDM intendo anche gli EMM e UEM, termini intercambiabili in questo contesto.

La nostra priorità è un’interfaccia intuitiva, caratteristica che viene spesso trascurata nel nostro settore. DNA Cloud può essere utilizzato da chiunque abbia una certa familiarità con l’informatica, senza necessità di formazione. Allo stato attuale può essere utilizzato come software di gestione dei dispositivi Android Zebra ed è particolarmente adatto ai clienti con un piccolo reparto IT.

L’idea è che DNA Cloud diventi un’interfaccia unificata in cui è disponibile un numero sempre maggiore di strumenti dell’intero DNA, indipendentemente dalla categoria di prodotto per cui sono stati creati. Se la nostra cassetta degli attrezzi di prima era un insieme di attrezzi utili, diversi nell’aspetto e per strategia, DNA Cloud è il mezzo che porta ad avere una cassetta degli attrezzi unica e ordinata.

Tobias Abendroth: Per rimanere nella metafora, è il sogno di tutti gli artigiani! Acquistare il software conviene anche alle piccole aziende con pochi dispositivi?

Jürgen Zimmermann: Sì, Cloud DNA è particolarmente vantaggioso soprattutto per i clienti piccoli. Di solito le piccole imprese non possono contare su un grande reparto IT in grado di padroneggiare diverse interfacce complicate.

Tobias Abendroth: Come fanno le aziende a stabilire quali sono gli strumenti DNA più adatti alle loro necessità tra la moltitudine di strumenti disponibili? Come funziona il processo di valutazione? È possibile testare gli strumenti software? Per quanto tempo?

Jürgen Zimmermann: Parto dall’ultima domanda, la più semplice. Tutti i nostri strumenti software hanno un periodo di prova gratuito che solitamente dura 30 giorni, prolungabile se necessario. Il cliente deve semplicemente rivolgersi al proprio partner Zebra.

Trovare lo strumento giusto potrebbe essere complesso. Dato il gran numero di strumenti di cui disponiamo, consiglio di rivolgersi in prima battuta al proprio partner Zebra. Anche noi organizziamo periodicamente dei webinar per far conoscere gli strumenti agli utenti. Quest’anno stiamo organizzando una serie di webinar sulle svariate offerte DNA con Jarltech, nostro distributore a valore aggiunto – come sicuramente saprai.

Tobias Abendroth: Assolutamente! Noi di Jarltech crediamo che questi webinar siano un’ottima opportunità per presentare in modo più efficace gli strumenti Zebra DNA ai nostri clienti. A tal proposito, come vi vengono nuove idee per nuovi software? Vi spostate tra i vari mercati, informandovi sulle problematiche? Chi sviluppa i software?

Jürgen Zimmermann: Sviluppiamo i software pressoché in autonomia, pur collaborando con altre aziende software quando risulta vantaggioso. Nello sviluppare software, spesso ci basiamo sulle richieste dei nostri clienti. Una volta un cliente ci contattò lamentando la ‘perdita’ di un dispositivo Zebra. Capita che i dipendenti non si ricordino dove lasciano i dispositivi e che questi finiscano in uno scaffale alto, dopo essere stati lasciati momentaneamente su un pallet. È così che è nato il nostro tool DeviceTracker, che aiuta il cliente a localizzare i dispositivi.

Ci avvaliamo ovviamente anche della nostra esperienza nel settore. Un esempio è il nostro Wireless Fusion con cui abbiamo sviluppato il nostro driver Wi-Fi, che consente al cliente di ottimizzarne l’uso. Per lavorare in un contesto aziendale sono richiesti requisiti avanzati in termini di distribuzione ottimale del carico, tempi di roaming molto rapidi, sicurezza e non solo.

Tobias Abendroth: Potresti raccontarci brevemente alcuni esempi concreti di clienti che hanno aumentato lo loro efficienza e produttività o che hanno risparmiato in modo significativo con gli strumenti software Zebra DNA?

Jürgen Zimmermann: Ci sono molti esempi. Pensiamo a un’azienda nella logistica di magazzino con un sistema di gestione che funziona ancora in emulazione di terminale, per cui tutto si basa su un testo con inserimento e controllo tramite tastiera. All Touch TE è uno strumento che traduce automaticamente le schermate di testo in elementi visivi, come pulsanti e immagini, permettendo così di utilizzare nuovi dispositivi Android potenti senza apportare modifiche al sistema di gestione del magazzino (WMS). La nuova interfaccia grafica riduce la percentuale di errori dovuti a input errati, mentre il funzionamento dell’applicazione sul display migliora le prestazioni lavorative dei dipendenti. Si riducono anche i tempi di inserimento dei dipendenti nuovi, data l’intuitività delle interfacce grafiche.

Il secondo esempio interessa i produttori di pneumatici, che possiamo supportare con OCR-Wedge. Si tratta di uno strumento che consente ai nostri dispositivi di riconoscere e leggere il testo. Chiunque abbia provato a leggere i codici sugli pneumatici della propria auto, sa bene che non è semplice. È qui che entrano in gioco i nostri dispositivi, che catturano la marcatura degli pneumatici con affidabilità e velocità molto elevate.

Tobias Abendroth: Cosa ha in serbo il futuro per Zebra DNA?

Jürgen Zimmermann: In effetti sono in arrivo alcune novità molto interessanti. Purtroppo, senza NDA non posso aggiungere altro. Ovviamente continuiamo a sviluppare Zebra DNA in base alle esigenze dei nostri clienti. Chi è interessato a una sessione dedicata alla pianificazione di DNA Cloud, può rivolgersi al proprio partner Zebra.

Tobias Abendroth: Jürgen, grazie per il tempo che ci hai dedicato nel rispondere a tutte le domande su Zebra DNA. Sarà sicuramente d’aiuto a chi è interessato a questi strumenti!

MAGGIORI INFORMAZIONI SU ZEBRA DNA

Zebra DNA

Zebra DNA tira fuori il meglio dai dispositivi mobile, dagli scanner e dalle stampanti Zebra ottimizzando l’hardware. Apporta modifiche innovative all’essenza del prodotto, all’interno del codice genetico. Si evolve e dà nuova vita ai prodotti. Tutto ciò si traduce in trasformazione e miglioramento permanente dei dispositivi Zebra per una maggiore efficienza e produttività ovunque vengano utilizzati.

Mobility DNA

Mobility DNA semplifica l’uso e rende più flessibili i mobile computer e tablet Android Zebra, riducendo al tempo stesso le attività di integrazione e formazione. Grazie al sistema operativo Android, le applicazioni sono in continua evoluzione.

Scanning DataCapture DNA

Gli scanner possono contare su Scanning DataCapture DNA. Tra le varie cose, consente la configurazione da remoto, migliorando la semplicità d’uso, fornendo una guida migliore e facilitando il funzionamento intuitivo.

Print DNA

Zebra Print DNA si basa su Link-OS, il sistema operativo per stampanti più intelligente del settore. Consente l’implementazione e la gestione indipendentemente dalla posizione di interi parchi stampanti, semplifica la sincronizzazione con altri dispositivi e supporta l’emulazione di vari linguaggi di stampa.

