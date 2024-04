Copilot per Microsoft 365 è ora disponibile su ArrowSphere Cloud

Fin dalla sua presentazione, Copilot per Microsoft 365 ha incuriosito molti partner di canale, registrando un grande successo fin dal rilascio. Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, riconosce le potenzialità dello strumento e adesso lo distribuisce attraverso ArrowSphere Cloud, rendendolo immediatamente disponibile ai partner di canale della regione EMEA. Arrow Electronics sta inoltre predisponendo iniziative specifiche per aiutare i rivenditori ad accelerare le opportunità offerte da Copilot.

Presentato nel programma Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) in gennaio, Copilot utilizza la potenza dell’AI generativa e dell’elaborazione in linguaggio naturale per aumentare la produttività e la creatività degli utenti.

Copilot per Microsoft 365: implementazione sicura con Arrow Electronics

In qualità di distributore Microsoft in più di 20 Paesi europei, Arrow dispone di oltre 300 specialisti certificati per Copilot che lavorano a livello locale per supportare i partner di canale nelle loro implementazioni del sistema Copilot. Ognuno di loro possiede una licenza completa di Copilot per Microsoft 365, per garantire un’esperienza diretta dell’impatto che può avere e per aiutare i reseller a proporre Copilot ai clienti in modo che possano far accrescere il relativo business.

Comprendendo l’importanza della sicurezza dei dati e della conformità, questi specialisti stanno lavorando con i clienti per identificare i prerequisiti utili a garantire un’introduzione di Copilot per Microsoft 365 sicura e senza intoppi, dando loro l’opportunità di beneficiare delle relative funzionalità senza comprometterne l’integrità dei dati.

Copilot per Microsoft 365 può essere richiesto e attivato attraverso ArrowSphere Cloud, la piattaforma di distribuzione e gestione del cloud di Arrow. I partner di canale possono anche utilizzare la nuova dashboard di sicurezza per visualizzare una mappa aggregata della postura di sicurezza dei clienti, identificando rapidamente eventuali minacce.

Nel 2023 Arrow è stata premiata come Partner Microsoft dell’anno nella categoria Indirect Provider sia per l’Europa occidentale che per la Francia.

Per supportare il canale, Arrow ha organizzato un livestream global il giorno del lancio su diverse piattaforme di social media. L’abilitazione continua con un’ampia gamma di iniziative di formazione a livello globale e locale, tra cui webinar “Come i partner sfruttano le opportunità di Copilot per Microsoft 365“.

Dichiarazioni

Brendan Murphy, Global Director of public cloud di Arrow, ha dichiarato: “Essendo noi stessi utenti di Copilot per Microsoft 365, conosciamo l’impatto che può avere questo strumento. Mettiamo a frutto l’esperienza acquisita per aiutare i nostri reseller a sviluppare le proprie competenze e a sbloccare il potenziale della piattaforma. Abbiamo dedicato molto del nostro tempo prima del lancio, collaborando con Microsoft per assicurarci di essere pronti a partire fin dal primo giorno. I nostri reseller non hanno perso tempo, effettuando transazioni già nella prima ora“.

“Dal debutto di Copilot per Microsoft 365, Arrow ha implementato oltre 9.000 licenze, assistendo e indirizzando i reseller su come incentivare l’adozione e migliorare la produttività, la creatività e la collaborazione dei clienti“, ha dichiarato David Smith, Vice President of worldwid channel sales di Microsoft. “Con Copilot per Microsoft 365, possiamo trasformare il settore del canale, supportando i clienti nelle varie fasi di maturità tecnologica e liberando il loro potenziale con l’AI attraverso le applicazioni, i dati e i modelli di AI. Soprattutto, grazie ai servizi a valore aggiunto innovativi e dedicati a Copilot di Arrow, possiamo contribuire a massimizzare l’opportunità del canale di promuovere il valore dell’AI ai clienti“.