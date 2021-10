Acer lancia una nuova dock certificata “Works With Chromebook” per una maggiore produttività

Acer ha annunciato oggi di avere esteso la propria gamma di accessori certificati “Works With Chromebook” con la dock Acer USB Type-C D501, un nuovo dispositivo che rende più semplice connettere molteplici display o periferiche ai Chromebook.

La dock è stata sottoposta a stringenti test ed è certificata conforme agli standard Chromebook assicurando una perfetta compatibilità con i dispositivi Chrome OS.

Massima utilità

I PC laptop sono comodi e portatili, ma alcuni task richiedono display di grandi dimensioni.

Talvolta, inoltre, è più comodo utilizzare un mouse al posto di una trackpad. Le periferiche offrono agli utenti professionali la flessibilità necessaria per impostare la postazione di lavoro più adatta alle loro esigenze e molti la configurano con uno o due monitor esterni, una tastiera, un mouse e magari una chiavetta USB o un disco esterno per il backup dei dati. Una docking station consente di utilizzare tutti questi accessori semplicemente collegando un singolo connettore USB Type-C, mantenendo la scrivania ordinata e riducendo il numero di operazioni necessarie ad avviare la postazione quando si inizia una settimana di lavoro.

Dock Acer USB Type-C D501

La dock Acer USB Type-C D501 (ADK020) rende più semplice connettere i dispositivi Chrome OS con un massimo di tre display esterni attraverso porte DisplayPort e HDMI e rappresenta un’ottima scelta per quegli utenti che lavorano con una gran quantità di informazioni e necessitano di un display dalla superficie maggiore rispetto a quella di un singolo dispositivo. Sei porte USB (4x USB 3.1 Gen 1 Type-A e 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A) consentono di collegare qualsiasi periferica esterna sia necessaria per un lavoro. La dock supporta inoltre l’alimentazione via USBC Power Delivery per ricaricare i dispositivi e include una porta Gigabit Ethernet dedicata per le connessioni cablate.

Particolare di notevole interesse, il firmware della dock può essere aggiornato mentre questa è connessa a un dispositivo Chrome OS, assicurando la massima compatibilità con le attuali periferiche e la possibilità di utilizzarle quando saranno disponibili futuri aggiornamenti.

Altri accessori certificati “Works With Chromebook”

La nuova dock D501 Chromebook si aggiunge all’attuale linea di accessori certificati “Works With Chromebook” di Acer, che attualmente include:

– Acer Wireless Mouse M501 (AMR800) e Acer Wireless Mouse M502 (AMR020), con sensibilità di 1,600 DPI e 1,200 DPI rispettivamente, per una navigazione affidabile e reattiva sullo schermo. La forma dei mouse è stata studiata per renderli confortevoli all’uso sia con la mano destra sia con la sinistra.

– Il cavo Acer USB-C – USB-C (ACB910) che connette dispositivi e periferiche USB-C consentendo agli utenti di caricare i loro device mentre simultaneamente trasferiscono dati a velocità fino a 10 Gbps, oltre che di utilizzare display USB-C, hard drive e altre periferiche senza utilizzare una moltitudine di cavi.