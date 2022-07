CoreTech è il quinto distributore di N-able per l’Italia

N-able, il partner di soluzioni che supporta i fornitori di servizi IT a erogare servizi di sicurezza, backup, monitoraggio e gestione da remoto, annuncia che CoreTech, il fornitore di tecnologie cloud dedicato al canale IT, è il quinto nuovo distributore N-able in Italia. L’annuncio sottolinea la crescente espansione dei servizi IT nel mercato italiano, in un panorama nel quale le PMI necessitano, oggi più che mai, del supporto adeguato per ottimizzare e mettere in sicurezza le proprie risorse IT.

Attiva dal 2000, CoreTech è orgogliosa di rappresentare la scelta ideale per le soluzioni di classe enterprise di alto livello volta ad abilitare rivenditori e VAR in provider cloud virtuali con funzionalità all’avanguardia. Il suo interesse verso l’eccellenza e il supporto nella trasformazione digitale rendono l’azienda il partner ideale per N-able. CoreTech distribuirà l’intera gamma N-able di soluzioni scalabili e basate su cloud che consentono ai provider di servizi IT di monitorare, gestire e proteggere i sistemi e le reti degli utenti finali in modo più facile ed efficiente.

Johannes Kamleitner, vice president of global channel sales di N-able, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con CoreTech e di ampliare la nostra presenza sul mercato italiano a conferma della nostra volontà di crescere in Europa per consentire a un maggior numero di fornitori di servizi IT di raggiungere i propri obiettivi di business e di trarre vantaggio dalla trasformazione digitale. Le aziende di piccole e grandi dimensioni, sia provider emergenti sia aziende a livello nazionale con l’obiettivo di espandersi, potranno sfruttare al massimo la nostra piattaforma. CoreTech sarà parte integrante dei nostri obiettivi di crescita e siamo lieti di collaborare con loro”.

Marino Vigliotti, Responsabile vendite di CoreTech ha dichiarato: “N-able sarà un vendor strategico per CoreTech, perché ci aiuterà a consolidare il mercato degli MSP di medie e grandi dimensioni e fornirà una solida base per l’espansione nel mercato enterprise e nel settore pubblico”.

“Fino a oggi, CoreTech non disponeva di prodotti RMM per le aziende nel suo portafoglio e N-able è un leader storico in questo mercato” ha aggiunto. “Le nostre competenze tecniche e la profonda conoscenza del mercato unite al nostro modo di comunicare con i partner e di supportarli, consentiranno a CoreTech di diventare un punto di riferimento per gli MSP in Italia per N-able ”.