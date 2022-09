SENEC: una nuova squadra di installatori a supporto dei clienti

SENEC, azienda attiva nel settore dell’efficienza energetica, specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi di accumulo intelligente, presenta la “SENEC Install Squad”, una squadra specializzata che supporterà i Partner SENEC nell’installazione, nel commissioning e nella manutenzione di impianti fotovoltaici con accumulo.

SENEC amplia così l’offerta di servizi forniti ai suoi clienti installatori, con l’obiettivo di agevolarli in un periodo di forte richiesta nonché di assicurare un elevato livello di qualità nelle installazioni dei propri prodotti.

La squadra sarà composta da 22 persone, che lavoreranno in coppia e copriranno la maggior parte del territorio nazionale. Nello specifico, le basi attualmente selezionate per le squadre sono Asti, Milano, Padova, Bologna, Grosseto, Perugia, Pescara, Frosinone, Brindisi, Potenza e Lamezia Terme ed il loro servizio si estenderà alle aree regionali circostanti. La scelta è stata fatta sia in base alle necessità dei Partner SENEC che alle potenzialità dei diversi territori. Al momento, 6 di questi 22 installatori sono stati reclutati e copriranno la Puglia e il Lazio.

L’idea di creare una squadra di installatori professionisti e di inserirli nel team SENEC nasce dalla volontà di offrire un servizio sempre più completo e innovativo nel settore del fotovoltaico con accumulo. SENEC è infatti la prima realtà aziendale a lanciarsi in questa sfida per migliorare ancora una volta il supporto dato ai propri clienti. Oltre alla vendita di prodotti dalla qualità riconosciuta a livello internazionale, l’azienda mira ad ampliare la gamma di servizi in modo da soddisfare una necessità attualmente molto forte nel mercato e legata alla scarsità di manodopera a causa dell’aumento esponenziale della domanda.

“Abbiamo creato un servizio laddove c’era un bisogno e siamo convinti che la SENEC Install Squad potrà diventare un aiuto prezioso per i nostri clienti e una garanzia ulteriore per la qualità dei nostri prodotti. – commenta Konstantina Salappa, Planning Project Manager di SENEC Italia – Dal 2020 abbiamo ampliato il focus della nostra mission per ricomprendere, oltre alla qualità e completezza dei prodotti, anche quelle dei servizi e questa nuova iniziativa si muove esattamente in questa direzione. Vogliamo essere sempre all’ascolto delle necessità del mercato per diventare una vera e propria azienda cliente-centrica e il numero uno nei servizi agli operatori del fotovoltaico. Le prime squadre saranno presto operative e nei prossimi mesi contiamo di essere presenti in tutte le aree selezionate”.