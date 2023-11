Cyber Evolution sarà commercializzato da ICOS

ICOS, distributore a valore aggiunto di infrastrutture e soluzioni di sicurezza IT, annuncia l’ingresso del brand italiano Cyber Evolution nel suo portfolio di soluzioni avanzate di rilevamento delle minacce e di difesa informatica. ICOS distribuirà le soluzioni di Cyber Evolution sul territorio italiano e nelle regioni estere attualmente coperte dal distributore (DACH, Grecia, Malta Cipro).

Ispirandosi all’aereospace, Cyber Evolution ha sviluppato Lecs, la prima blackbox Plug&Play al mondo in grado di fornire una soluzione capillare, immediata ed efficace in ogni ambiente di utilizzo e applicazione. L’obiettivo della tecnologia Lecs è quello di rendere la cyber security di livello militare alla portata di qualsiasi azienda. L’approccio plug&play consente di proteggere l’intera rete nell’immediato, senza difficoltà di utilizzo ed implementazione. La blackbox Lecs, si occupa della difesa interna, proteggendo quelle aree dove firewall e antivirus non agiscono, monitorando la rete e rispondendo attivamente alle minacce. Lecs rende quindi i dati e l’intera infrastruttura inespugnabili, grazie ad avanzati engine, ad algoritmi di AI ed a soluzioni di risposta air-gap, tutti contenuti nell’innovativa tecnologia.

Federico Marini, Manging Director di ICOS, ha commentato: “Sono felice di accogliere nel nostro portfolio una realtà hi-tech italiana innovativa come Cyber Evolution. La cyber security è costituita da un insieme di tecnologie complesse, non sempre alla portata di qualsiasi organizzazione. Lecs è una soluzione di sicurezza avanzata che asseconda le esigenze di un’ampia fascia di potenziali utenti, includendo le realtà più piccole e meno attrezzate in termini di capacità di spesa e competenze tecniche. Questo è un importante fattore competitivo, che mi fa essere fiducioso sul successo di questa collaborazione”.

Tonino Celani, Presidente della società Cyber Evolution, commenta l’accordo raggiunto con la società Icos: “Siamo molto soddisfatti dell’attenzione che ICOS ha dedicato alla nostra tecnologia, dandoci grande fiducia. La nostra tecnologia porta in sé tanti fattori di innovazione ed un approccio unico nel suo genere ed il fatto che sia stata da Icos selezionata dopo attenti test è per noi motivo di orgoglio. Per noi l’accordo con Icos è un momento importante per la nostra azienda, visto che in realtà segna il vero lancio commerciale dei nostri prodotti, che vediamo finalmente in distribuzione sul panorama nazionale ed internazionale. Fino ad oggi abbiamo avuto sempre grandi soddisfazioni per i risultati e per le prestazioni tecniche dei nostri dispositivi, adesso siamo certi che potremo fare un bel percorso di crescita commerciale con un partener di rilevo come Icos”.

Come di consueto, i partner potranno godere del pieno supporto da parte di ICOS attraverso una gamma di servizi che includono attività di formazione, affiancamento in fase di prevendita, sviluppo di opportunità tramite azioni di vendita e marketing congiunte.