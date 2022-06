Arrow SAM Car, veicolo intelligente e interconnesso

Il pilota paraplegico Sam Schmidt ha guidato la SAM Car (auto semi-autonoma) di Arrow Electronics, sull’iconica salita di 1,86 km al Festival of Speed di Goodwood, lo scorso 24 Giugno, nell’ambito del ‘FOS Highlights e FIA Batch 5’.

Sam Schmidt e Arrow hanno partecipato al Festival of Speed di Goodwood di quest’anno con un’auto sportiva McLaren 720S Spider 2021, che è stata modificata da Arrow per consentire a Schmidt di guidare l’auto utilizzando solo la testa. Inoltre, Arrow ha esposto l’esoscheletro SAM Suit (Semi-Autonomous Mobility) al Future Lab del Festival of Speed e un prototipo di sistema di guida a riconoscimento facciale per la SAM Car, che è in fase di sviluppo ed è già stato testato con successo a bassa velocità.

Schmidt è co-proprietario di un team IndyCar (Arrow McLaren SP) ed è un ex pilota della Indy Racing League che, nel 2000, si è infortunato durante un giro di prova al Walt Disney World Speedway di Orlando, riportando gravi lesioni al midollo spinale. Gli fu diagnosticata una forma di tetraplegia. Per aiutare Schmidt a recuperare l’indipendenza e a guidare di nuovo, gli ingegneri di Arrow hanno realizzato un veicolo intelligente e interconnesso, che può essere utilizzato in modo sicuro e indipendente attraverso i semplici movimenti della testa e della bocca e i comandi vocali: la Arrow SAM Car.

Per sterzare, le telecamere a infrarossi montate sul cruscotto rilevano i movimenti della testa di Schmidt, che guarda a sinistra per sterzare l’auto a sinistra e a destra per sterzare a destra. Per accelerare e frenare Schmidt usa il respiro, inspirando ed espirando attraverso un dispositivo “sip-and-puff”. Schmidt è tornato a essere un pilota di gare sportive.

Arrow ha progettato un’altra tecnologia per migliorare la mobilità di Schmidt: la Arrow SAM Suit. Grazie alla collaborazione tra Arrow e i progettisti di ingegneria robotica dell’Università di Vanderbilt (Nashville, Tenn.), la Arrow SAM Suit migliora l’attuale tecnologia degli esoscheletri con le estensioni che sostengono il busto e le braccia di Schmidt, nonché i suoi arti inferiori. La SAM Suit è parte dell’approccio tecnologico utilizzato per sviluppare la Arrow SAM Car, dimostrando come la tecnologia possa fornire libertà e possibilità di scelta alle persone con disabilità.

Il Goodwood Festival of Speed, presentato da Mastercard, è un evento sportivo annuale di automobilismo che si svolge nel parco di Goodwood House, nel sud dell’Inghilterra, ed è organizzato da Charles Henry Gordon-Lennox, duca di Richmond. L’evento si svolge dal 1993 e coniuga elementi attuali, storici e futuri degli sport motoristici e delle corse automobilistiche.