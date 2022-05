Zyxel a Didacta per aiutare gli istituti scolastici

Fiera Didacta Italia è il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola che si tiene dal 20 al 22 maggio presso la Fortezza da Basso a Firenze.

Zyxel Networks, leader nella fornitura di soluzioni aziendali sicure, basate su AI e cloud, sarà presente alla manifestazione con uno stand (T 7) per incontrare il mondo scolastico ed aiutarlo a orientarsi nel complesso mondo della sicurezza informatica.

L’occasione è unica: esistono, infatti, opportunità di rinnovamento tecnologico che sono trasversali a tutti i settori e opportunità specifiche legate al PNRR e ai fondi messi a disposizione per il digitale. Un esempio per tutti è lo stanziamento di 446 milioni di euro per le scuole, in modo che possano strutturare una rete cablata e wireless sicura e all’avanguardia.

A Fiera Didacta Zyxel oltre allo stand propone l’incontro “Zyxel Education: soluzioni Wi-Fi e Security per gli istituti scolastici” che si terrà, previa iscrizione il 20 maggio (ISCRIVITI QUI) e il 21 maggio (ISCRIVITI QUI) rispettivamente alle ore 12 e alle ore 14.

Durante l’incontro saranno individuati gli elementi principali da tenere in considerazione per realizzare una rete cablata e wireless efficiente e sicura, al passo con il percorso di digitalizzazione richiesto alle scuole.

Zyxel, infatti, mette a disposizione la migliore combinazione di tecnologie adatta a soddisfare le specifiche richieste di copertura Wi-Fi e Sicurezza informatica a prova di cyber-minacce e requisiti GDPR.

Si tratta di Nebula Together la dashboard di Zyxel che integra soluzioni innovative per una connessione sicura e con la quale è possibile configurare, gestire e monitorare tutti gli apparati di rete per garantire un supporto completo ed immediato alle reti scolastiche.

Zyxel oltre alla piattaforma garantisce alle scuole una rete di System integrator, persone specializzate certificate Zyxel, in grado di intervenire per la risoluzione immediata di problematiche o di qualunque necessità legate alla gestione di Nebula Together durante tutto l’anno scolastico

Zyxel lavora da anni con le scuole: oltre 3000 istituti su tutto il territorio italiano hanno adottato le soluzioni dell’azienda Taiwanese in questi anni.