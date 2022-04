DELTA Pro di EcoFlow è da premio

EcoFlow, azienda specializzata nella produzione di power station portatili, ha ottenuto due importanti riconoscimenti per il modello DELTA Pro e gli accessori dell’ecosistema: il prodotto è stato infatti insignito del prestigioso Red Dot Design Award 2022, trionfando nella categoria “Product Design”, e del premio Deutschland Favorit 2022, il Prodotto Tecnologico Preferito dalla Germania.

Lanciato per la prima volta su Kickstarter nel luglio 2021, l’ecosistema EcoFlow DELTA Pro ha raccolto rapidamente oltre 10 milioni di euro, superando il record della piattaforma per il progetto tecnologico più finanziato in quel momento. Con una capacità di base di 3,6 kWh, espandibile fino a 25 kWh, DELTA Pro è la prima batteria portatile per la casa del settore e in caso di emergenza può fornire alle famiglie energia di riserva per più giorni.

Il Red Dot Design Award è uno dei maggiori concorsi di design al mondo, con il suo caratteristico “Red Dot” che funge da indicatore di un design eccezionale in tutto il mondo da oltre 60 anni; ricevere il premio nella categoria “Product Design” rappresenta quindi per EcoFlow un grande riconoscimento della filosofia di design del brand, che ha la missione di fornire energia portatile, pulita e affidabile, superando i generatori tradizionali e reinventando, grazie alle nuove tecnologie, il modo in cui è possibile accedere all’energia.

Deutschland Favorit è invece un programma di premiazione fondato da Statista, società di tecnologia dell’informazione di fama internazionale, e dal gruppo editoriale tedesco SZ Institute, proprietario di uno dei più grandi quotidiani tedeschi, la Süddeutsche Zeitung. L’opinione del pubblico viene combinata con le raccomandazioni di un consiglio di esperti, che rende “Deutschland Favorit” una guida affidabile per i consumatori.

In questo caso la soluzione DELTA Pro ha superato la concorrenza nella categoria “Elettronica e Tecnologia”, dimostrando come esperti e popolazione abbiano apprezzato questa soluzione dedicata all’energia rinnovabile – EcoFlow domina infatti oltre il 60% del mercato delle stazioni di alimentazione portatili nel Paese.