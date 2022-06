DGS (H.I.G. Capital) acquisisce SMC

H.I.G. Europe – filiale europea del fondo d’investimento internazionale H.I.G. Capital con oltre $49 miliardi di capitale in gestione – annuncia il perfezionamento dell’acquisizione di SMC Treviso S.r.l. (“SMC” o la “Società”) da parte della propria portfolio company DGS S.p.A. (“DGS”), uno dei primi operatori nel mercato italiano dell’Information Technology specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity.

SMC è un’azienda con headquarter a Treviso che da oltre 40 anni si è distinta per le sue competenze, in particolare nel settore industriale; inoltre la società è Platinum Partner di Liferay, la piattaforma Open Source più evoluta per la creazione di portali business per le grandi organizzazioni. SMC vanta un forte posizionamento nel nord e centro Italia e un ricco portafoglio clienti che spazia dall’industria alla pubblica amministrazione, dalle banche alle assicurazioni. SMC è fondatore di RIOS (Rete Italiana Open Source), punto di riferimento per le piattaforme Open Source con il supporto e la garanzia di soluzioni di livello enterprise.

L’acquisizione di SMC rappresenta il terzo add-on completato da DGS da quando è stata acquisita da H.I.G. a settembre 2020. Con l’obiettivo di espandere ulteriormente i mercati di riferimento ed il portafoglio di offerta, la Società ha precedentemente acquisito: LumIT, specialista nell’ambito della cybersecurity, e Sarce, leader nella digital transformation e nel cloud management.

Vincenzo Fiengo, Co-CEO di DGS, ha commentato: “L’acquisizione di SMC ci darà accesso alle tecnologie Open Source, in particolare Liferay, segmento in forte crescita e di rilevanza strategica nel mondo ICT, permettendo considerevoli opportunità di cross-selling sull’attuale base clienti del Gruppo. L’operazione costituisce inoltre un importante passo avanti per l’implementazione del nostro piano strategico di ampliamento delle competenze tecnologiche, della specializzazione nel settore industriale e della copertura geografica”.

Riccardo D’Avella, Presidente di SMC, ha aggiunto: “SMC è sempre stata in grado di anticipare e soddisfare i bisogni dei propri clienti. Oggi è indispensabile avere la scala necessaria e una gamma completa di soluzioni per coprire le esigenze della clientela a 360°: la strategia implementata da DGS è convincente e ne vogliamo fare parte per contribuire a realizzarne gli obiettivi”.

Raffaele Legnani, Managing Director di H.I.G. Capital in Italia, ha concluso: “Siamo entusiasti di annunciare questa nuova acquisizione che riflette la strategia di H.I.G., a fianco del management di DGS, di supportare il gruppo nella sua crescita per linee esterne. Contiamo di raggiungere traguardi sempre più importanti e portare la società ad essere uno dei leader nel panorama ICT italiano”.

Nell’operazione H.I.G. e DGS sono state assistite da King & Wood Mallesons, Orrick Herrington Sutcliffe, Fineurop Soditic e PWC. SMC è stata assistita da Mid Equity Partners e dallo studio legale Gerosa Sollima & Associati.