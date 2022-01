DotForce diventa il primo distributore di Group-IB in Italia

Group-IB, specialista globale attivo nel campo della cybersecurity, ha firmato un accordo con DotForce, tra i principali distributori italiani di prodotti e servizi di sicurezza informatica future-proof. In qualità di primo distributore ufficiale di Group-IB in Italia, DotForce faciliterà l’accesso per integratori di sistema e fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) all’ecosistema di prodotti e servizi di Group-IB, finalizzato alla prevenzione e all’indagine di attacchi informatici, protezione contro le frodi online e uso improprio della proprietà intellettuale.

La scelta di DotForce deriva dalla sua forte rete di partner, che comprende rivenditori specializzati in sicurezza informatica, systems integrator, managed security provider e consulenti di sicurezza IT, nonché una lunga esperienza nell’acquisizione dei clienti con soluzioni di cybersecurity all’avanguardia.

L’Italia riporta un tasso di criminalità informatica allarmante. Secondo l’ultimo rapporto Hi-Tech Crime Trends 2021/2022 di Group-IB, le aziende italiane sono il terzo target più popolare in Europa tra i venditori di accesso a reti compromesse, rappresentando il 13% di tutte le offerte. Nel 2021, l’Europa è diventata la seconda regione più frequentemente presa di mira dai ransomware con i dati su 598 aziende locali pubblicati su Data Leak Sites, subito dopo il Nord America (1.213). L’Italia è arrivata nella lista dei “top-5” con i dati su 76 aziende locali pubblicati sul ransomware DLS.

Per resistere con successo alla crescente criminalità informatica, è fondamentale che le aziende comprendano adeguatamente quali minacce sono rilevanti per la loro specifica organizzazione. Group-IB fa leva sul proprio focus sugli attaccanti attraverso l’intero stack dei suoi prodotti e servizi, a difesa delle aziende del settore pubblico e privato di oltre 60 paesi.

Con il nuovo accordo, un numero sempre maggiore di aziende italiane avrà accesso alle potenti soluzioni, prodotti e servizi di Group-IB. L’offerta di Group-IB include il pluripremiato sistema di Threat Intelligence & Attribution (TIA) che consente l’accesso a dati fruibili a misura delle organizzazioni sugli attori delle minacce e uno strumento per analizzare le loro tattiche, tecniche e procedure (TTP) per cercare in modo proattivo le minacce di cui sono responsabili.

Altri prodotti che diventano disponibili per i clienti esistenti e potenziali di DotForce includono Fraud Hunting Platform, Digital Risk Protection volto a mitigare i rischi digitali esterni alla proprietà intellettuale e ai marchi. DotForce sarà anche in grado di fornire il Threat Hunting Framework di Group-IB che protegge le reti aziendali da minacce sconosciute e attacchi mirati, va a caccia di minacce sia all’interno che all’esterno del perimetro dell’organizzazione protetta e aiuta a indagare e rispondere agli incidenti di sicurezza informatica e a minimizzarne l’impatto.

“Siamo felici di collaborare con DotForce, perché la cooperazione con attori forti in ciascuna delle regioni in cui siamo presenti è stata il fulcro della nostra strategia di crescita”, commenta Giulio Vada, responsabile dello sviluppo del business di Group-IB in Italia. “Insieme a DotForce, vogliamo stabilire una forte presenza sul territorio e contiamo di espanderci in nuovi mercati. DotForce ha una lunga esperienza come distributore focalizzato sulla sicurezza informatica e vogliamo che diventi un hub per le nostre attività di canale locale. Questa partnership facilita notevolmente la diffusione di Group-IB in Italia, il che implica che sempre più aziende locali avranno la possibilità di adottare soluzioni di Group-IB che forniranno loro una difesa su misura contro le minacce rilevanti”.

Group-IB è presente sul mercato italiano già da alcuni anni, avendo acquisito la fiducia delle principali società locali di servizi finanziari, e-commerce, retail, viaggi, logistica, trasporti e produzione. A novembre, il team di investigazioni informatiche di Group-IB con sede in Europa ha assistito la Guardia di Finanza italiana nell’operazione NO-VAX FREE contro i truffatori che hanno scambiato un falso Green Pass su Telegram.

Godendo di una solida base per la crescita, l’azienda si aspetta che la nuova cooperazione rafforzi ulteriormente la sua posizione nella regione.

“L’offerta di Group-IB si integra perfettamente con il nostro portafoglio di fornitori di cybersecurity esistente”, commenta Fabrizio Bressani, CEO di DotForce. “La sicurezza non riguarda solo la tecnologia di base come la gestione di accessi, protocolli, contenuti, vulnerabilità. All’inizio si tratta di sapere cosa c’è nelle menti dei potenziali attaccanti e nei loro piani. L’ecosistema di Group-IB si rivolge perfettamente a quell’area, che offre ai nostri partner potenti armi per proteggere tutte le preziose risorse digitali dei loro Clienti. Riuscire a ottenere informazioni in anticipo su chi o cosa esattamente può danneggiare la tua azienda è oggi un compito cruciale per qualsiasi team di sicurezza informatica. Essere consapevoli dei possibili ostacoli e debolezze della sicurezza e allo stesso tempo disporre di uno strumento per rilevare e gestire tali minacce è sicuramente uno degli approcci più avanzati nella protezione delle aziende. Affidarsi esclusivamente alla protezione dei propri dati e non concentrarsi sull’attaccante stesso significa saltare un passaggio, che apre la possibilità di non riprendersi completamente dopo un attacco informatico o di non prepararsi in modo efficace. Siamo lieti di avere l’opportunità di lavorare insieme a Group-IB per migliorare la resilienza informatica delle imprese locali”.