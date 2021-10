È di nuovo Red Dot: Product Design per Epson

Per il quinto anno consecutivo le stampanti Epson si aggiudicano un premio nella categoria Product Design nell’ambito del Red Dot Design Award, uno dei premi più prestigiosi e conosciuti a livello mondiale nel settore del design.

Dal 1955 i premi vengono assegnati dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen, in Germania: una giuria di esperti valuta i prodotti annunciati negli ultimi due anni e seleziona i migliori progetti sulla base di nove criteri, tra cui grado di innovazione, funzionalità, ergonomia, compatibilità ambientale e durata.

In questa edizione 2021 del Red Dot Design Award sono i modelli SureColor SC-P900 ed SC-P700 ad aver ottenuto l’importante riconoscimento. In particolare, SureColor SC-P900 e SC-P700 sono stampanti inkjet fotografiche di qualità professionale che supportano i formati A2+ e A3, presentano un design compatto e offrono stampe a colori straordinarie ed espressive per fotografi professionisti e appassionati di fotografia.

Negli ultimi dieci anni Epson ha apportato notevoli miglioramenti in termini di qualità delle immagini, dimensioni delle unità, design dei prodotti, funzionalità e usabilità per creare modelli di punta adatti a una nuova era della produzione fotografica. Il fatto stesso di aver ricevuto per il quinto anno consecutivo questo ambito riconoscimento nella categoria Product Design nell’ambito del Red Dot Design Award ne è ulteriore conferma.