Gruppo Esprinet ha un nuovo sito web.

Completamemnte ridisegnato nella grafica e nella struttura, l’ultimo investimento è concepito per favorire l’esperienza di navigazione dei suoi diversi stakeholder, ossia: clienti, fornitori, utilizzatori, investitori, comunità sul territorio e nuovi talenti.

Attraverso il nuovo Esprinet.com, il Gruppo punta a rafforzare la propria Brand Awareness e a migliorare la comunicazione con tutti i suoi target di riferimento.

Conversion Marketing in ottica multilingua

Realizzato, oltre che in inglese, anche in lingua spagnola e portoghese per essere condiviso in tutte le country in cui il Gruppo opera, il nuovo sito presenta un’organizzazione delle sezioni e dei contenuti volta a far convivere la dimensione istituzionale con l’anima commerciale del distributore, diventando uno strumento non solo di comunicazione ma anche di generazione di business.

Il sito presenta infatti un’area dedicata alle informazioni sul Gruppo – con pagine specifiche per la Sostenibilità, la Governance, gli Investitori, i Media e i possibili nuovi Talenti – e delle sezioni Commerciali e Marketing, che seguono una strategia di arricchimento di contenuti rivolti a Clienti e Fornitori, con panoramiche sui diversi gruppi merceologici, approfondimenti sui Brand e Servizi a portafoglio.

Con questa struttura, Esprinet rinnova il proprio approccio di apertura e relazione con il mercato, con l’obiettivo di facilitare la relazione con prospect, clienti e fornitori. L’approccio utilizzato per la costruzione del portale –sviluppato in collaborazione con Boraso, la realtà di riferimento in Italia nel Conversion Marketing, che integra Marketing, Tech e Formazione Digitale – ha visto una prima importante fase di analisi delle Personas, ovvero dei modelli avanzati che descrivono i diversi Target con particolare focus sui potenziali Clienti, volti a evidenziarne i bisogni e i desideri, oltre alle interazioni, dirette e indirette, visibili e invisibili, che hanno con Esprinet.

Un nuovo sito per informazioni a portata di clic

Questo studio ha guidato la realizzazione dell’architettura delle informazioni e del menu di navigazione, per permettere ai diversi Target di trovare sul sito tutte le informazioni di cui hanno bisogno attraverso un’esperienza più fluida e immediata.

In quest’ottica, gioca un ruolo fondamentale la nuova veste grafica, realizzata con l’obiettivo di affermare una Visual Identity unica e distintiva, coerente con i nuovi contenuti.

La nuova piattaforma web diventa quindi un importante canale di comunicazione e interazione tra Esprinet e i suoi stakeholder, un touchpoint che accoglierà nuove forme di approfondimenti utili al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo.

Elemento distintivo è la completezza e chiarezza dei contenuti, volti a far emergere i punti di forza dell’offerta, oltre alla strategia e ai valori aziendali.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alessandro Cattani, Amministratore Delegato del Gruppo Esprinet: «Il nuovo sito Esprinet rappresenta una delle tappe del percorso di trasformazione iniziato con il rinnovamento della nostra Corporate Identity e che vede nel nostro payoff “Enabling your tech experience” l’espressione di ciò che vogliamo comunicare attraverso le sue pagine: il nostro ruolo di abilitatore e punto di riferimento tra le community di produttori, rivenditori e utilizzatori di tecnologia. È stato un progetto ambizioso, frutto del lavoro di un team interfunzionale e cross-country, che ha lavorato in questi mesi alla realizzazione di un portale che non solo rappresenta una vetrina completa e in costante aggiornamento di tutti i nostri mondi, ma uno strumento strategico anche per il nostro business».

Per Massimo Boraso, CEO & Founder di Boraso: «Abbiamo accettato la sfida lanciataci dal Team Esprinet con entusiasmo e propositività, questo approccio ci ha condotto alla co-progettazione del nuovo sito corporate di Esprinet, soprattutto grazie a una perfetta sintonia instauratasi tra i due Team di lavoro. Partendo dalla definizione degli obiettivi e di una chiara strategia di Conversion Marketing, abbiamo realizzato un sito, moderno e performante in grado di soddisfare le esigenze dei molteplici target di riferimento. Il tutto in ottica multilingua, vista la natura internazionale del Brand. Il lancio del nuovo esprinet.com non è che il primo passo verso il consolidamento di una partnership sempre più forte tra Boraso e Esprinet, indirizzata all’ottimizzazione costante delle conversioni».