Eaton e Insolight insieme per il futuro dell’agricoltura sostenibile

Eaton, e Insolight, azienda svizzera che opera nel settore agrivoltaico, stanno sondando le nuove opportunità aperte dalla combinazione delle soluzioni di gestione dell’energia di Eaton con le tecnologie agrivoltaiche di Insolight.

Le soluzioni agrivoltaiche di Insolight generano energia che può essere immagazzinata, fino al momento del bisogno, nei sistemi di accumulo a batteria (BESS) di Eaton. A seconda delle dimensioni dell’impresa e dei livelli di produzione solare, l’energia può quindi essere utilizzata direttamente dalle aziende agricole stesse sul posto, per i propri edifici o, in alternativa, venduta alle comunità attraverso la rete elettrica locale. La combinazione con l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici (EVCI) di Eaton consente inoltre di utilizzare l’energia prodotta per l’alimentazione di veicoli o trattori elettrici.

Insolight prevede di lanciare in tutta Europa, entro il 2026, oltre 100 progetti che genereranno complessivamente più di 300 MWp (Megawatt Peak) di energia rinnovabile, con 66 MWp già in fase di sviluppo. Eaton sosterrà l’iniziativa fornendo competenze tecniche e formazione sui prodotti, mentre Insolight, pioniera dell’agrivoltaico, supporterà gli agricoltori nell’integrazione, nella messa in funzione e nella manutenzione continua dei nuovi sistemi per la produzione di energia sostenibile.

Le soluzioni agrivoltaiche Insolight garantiscono alle colture la protezione necessaria contro vento, grandine, gelo, ondate di calore e pioggia. La combinazione di protezione dalle intemperie, generazione solare e gestione proprietaria dell’illuminazione consente agli agricoltori di ottimizzare la produzione, ottenendo al contempo energia rinnovabile che può essere utilizzata direttamente, riducendo le bollette energetiche, o venduta, portando nuove entrate.

I sistemi per la gestione dell’energia di Eaton saranno perfettamente integrati in queste installazioni, così da fornire energia, in modo efficiente e sostenibile, agli agricoltori e alle comunità, senza però compromettere la produzione agricola.

Il settore dell’agrivoltaico è relativamente nuovo e recenti ricerche dimostrano che è destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni, con l’Europa a guidare la sua evoluzione. Si tratta, del resto, di un passaggio cruciale nel percorso verso la costruzione di un futuro sostenibile, in un mondo ad intensità energetica sempre più elevata. Il duplice utilizzo dei terreni per l’agricoltura e la produzione di energia solare consente di sfruttare più efficacemente le risorse limitate del suolo; inoltre, l’approccio offerto da Eaton e Insolight, attraverso diversi modelli di business, ricompenserà economicamente gli agricoltori.

Parlando dell’accordo, Luiggino Torrigiani, Head of Marketing and Partnerships di Insolight, ha dichiarato: “La collaborazione con Eaton rappresenta una significativa pietra miliare per la nostra missione: portare sul mercato soluzioni agrivoltaiche innovative. Integrando la nostra tecnologia solare avanzata con l’esperienza di Eaton nella gestione dell’energia, possiamo offrire una soluzione che va a vantaggio sia dell’ambiente che del settore agricolo. Insieme, non stiamo solo immaginando un futuro più verde, ma lo stiamo attivamente costruendo”.

Il Senior Vice President and General Manager, Energy Transition, Digital and Services di Eaton Anne Lillywhite ha commentato: “In Eaton ci impegniamo a guidare la transizione energetica e a promuovere la sostenibilità in tutti i settori. La collaborazione con Insolight ci consente di estendere le nostre capacità al settore dell’agrivoltaico, dove l’efficienza energetica e la produttività possono avere un impatto reale. Siamo entusiasti del potenziale di questa partnership nel fornire soluzioni innovative che contribuiranno a plasmare un mondo più sostenibile.”