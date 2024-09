Nuove colonnine di segnalazione compatte SLC da Eaton

Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, presenta la sua ultima innovazione nel campo della segnalazione visiva e acustica: le colonnine di segnalazione compatte SLC, semplici ed essenziali, che si prestano per una ampia varietà di applicazioni e offrono un’elevata efficacia in termini di visibilità e udibilità della segnalazione.

La linea di prodotti combina le migliori funzionalità e qualità industriali con un design elegante e compatto, che consente di migliorare l’aspetto estetico di macchine, nastri trasportatori, sistemi logistici o anche casse nei supermercati. Per semplificarne l’ordinazione e l’installazione, le colonnine di segnalazione compatte SLC vengono fornite come dispositivo completo, lasciando scegliere all’acquirente tra le tre diverse opzioni di montaggio preconfigurate.

Tutti i modelli sono dotati di tre elementi luminosi a luce continua di colore rosso, giallo e verde e – in molti modelli – la luce rossa può funzionare in modalità lampeggiante. Il modulo acustico, opzionale, emette un suono intermittente a 70 decibel per garantire che il segnale sia chiaramente percepibile. Ove presente, il modulo acustico è completamente integrato nell’involucro della colonnina, con un diametro di 61 mm e realizzato in materiale plastico resistente ai raggi UV – idoneo quindi anche all’installazione all’esterno. Grazie all’elevato grado di protezione (IP66), le colonnine di segnalazione compatte SLC sono adatte anche all’uso in ambienti con presenza di umidità.

Le colonnine di segnalazione compatte SLC sono disponibili con base standard alta 100 mm, con staffa per il montaggio laterale a parete o in versione con connettore M12 per fissaggio in foro da 22 mm. L’installazione è sempre semplice e rapida: sia tramite il connettore M12, sia – per le versioni base e per montaggio laterale a parete – tramite terminali di collegamento con tecnologia push-in. Non è necessaria alcuna configurazione e per ogni dispositivo completo si utilizza un solo codice articolo, il che garantisce un processo di ordinazione semplice e rapido e massima semplicità di gestione logistica.

“Le colonnine di segnalazione compatte SLC sono un prodotto unico che risponde alla crescente importanza, nel mercato odierno, della necessità di bilanciare aspetti funzionali ed estetici delle macchine”, ha dichiarato Torben Uphoff, Product Manager di Eaton. “Offrono ai nostri clienti una soluzione affidabile che può essere utilizzata per diversi scopi, dalla segnalazione dello stato della macchina alla guida delle persone negli spazi pubblici. Con il loro design moderno e le loro elevate prestazioni, le colonnine di segnalazione compatte SLC sono un ottimo completamento del nostro portafoglio di dispositivi di segnalazione.”

Le colonnine di segnalazione compatte SLC fanno parte della gamma completa di dispositivi di segnalazione industriali di Eaton, progettati per garantire affidabilità, sicurezza ed efficienza in vari settori, dalla costruzione di macchine automatiche, al settore alimentare e delle bevande, alla movimentazione dei materiali, all’industria automobilistica e mineraria, al settore petrolifero e del gas, alle energie rinnovabili e alle infrastrutture.