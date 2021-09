Ecolamp lancia la terza edizione di «Raccogliamo Valore»

Raccolta differenziata e corretto smaltimento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): sono questi i temi principali della terza edizione di «Raccogliamo Valore», il progetto didattico gratuito promosso da Ecolamp, consorzio specializzato nello smaltimento dei RAEE. L’iniziativa include un percorso educativo e un concorso a premi rivolto agli studenti dagli 8 ai 18 anni.

Il percorso didattico presente sulla piattaforma online EducazioneDigitale – che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione – differenzia le lezioni e i materiali in base a due fasce d’età, 8-12 anni e 13-18 anni. Gli insegnanti hanno a disposizione strumenti quali video lezioni, presentazioni animate di approfondimento, spazi di verifica e discussione, spunti per lo sviluppo di piccoli progetti e molto altro. Tutti i contenuti possono essere utilizzati in classe o da casa con lezioni pronte fruibili in modo asincrono. Sono previste anche sezioni dedicate ai docenti per monitorare lo stato di avanzamento della propria classe e dare feedback mirati a ogni alunno.

Anche questa edizione di «Raccogliamo Valore» propone un concorso a premi, rivolto a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie, che metterà alla prova le capacità creative e di approfondimento delle classi partecipanti. Si tratta di realizzare video che raccontino, secondo la propria sensibilità e il proprio punto di vista, l’importanza della raccolta differenziata, in particolare dei RAEE, e l’impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale. Gli elaborati dovranno essere inviati entro l’11 aprile 2022. La partecipazione è gratuita e i vincitori riceveranno buoni per l’acquisto di materiali scolastici.

L’edizione 20/21 ha visto l’iscrizione a «Raccogliamo Valore» di 1.096 docenti, di cui la maggior parte nuovi utenti, e l’adesione di 936 scuole, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Tra i 111 elaborati originali, arrivati ad Ecolamp, le sei classi vincitrici del concorso sono state proclamate, alla fine dello scorso anno scolastico, in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio e Lombardia.

«Raccogliamo Valore» non è solo un percorso didattico, ma un vero e proprio invito all’azione: studenti e insegnanti hanno l’opportunità di mettere alla prova le proprie conoscenze sui temi della raccolta differenziata e del riciclo dei RAEE e scoprire consigli utili per smaltire correttamente gli apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita, contribuendo con piccoli gesti alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo di un’economia circolare.

Maggiori dettagli e modalità di partecipazione sono consultabili sul sito di Ecolamp e sulla piattaforma Educazione Digitale nella sezione dedicata al progetto.