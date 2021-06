Ecolamp, consorzio specializzato nella raccolta e gestione dei RAEE, ha proclamato i vincitori del concorso scolastico Raccogliamo Valore, dedicato ai temi della raccolta differenziata, del riciclo, dell’economia circolare e dei RAEE e destinato alle scuole elementari, medie e superiori. Sono la 5A della primaria San Francesco di Sales di Tivoli (RM), la 1B dell’I.C. secondario di primo grado di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) e la 1A dell’I.I.S. Caduti della Direttissima di Castiglione di Pepoli (BO) ad essersi aggiudicati il primo premio. Secondi classificati sono, invece, la 3F della primaria Sant’Alessandro di Monza (MB), la 2A dell’I.C. secondario di primo grado di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) e la 2F dell’I.T.I.S. Facchinetti di Castellanza (VA).

Arrivato alla sua seconda edizione, il concorso ha visto l’iscrizione alla piattaforma di 1.096 docenti, di cui la maggior parte nuovi utenti, e l’adesione di 936 scuole, quasi il doppio rispetto allo scorso anno scolastico. Anche il numero di download dei materiali didattici è cresciuto significativamente raggiungendo quota 2.233 e registrando un +55% rispetto all’anno precedente. Ecolamp ha ricevuto 111 elaborati, di cui 8 della primaria, 72 dalle medie e 31 dalle superiori: un numero davvero sorprendente considerate le difficoltà dei docenti che hanno avuto un anno di percorso ad ostacoli con le numerose chiusure e riaperture e nonostante il fatto che quest’anno sia stata mantenuta la scadenza di fine aprile, anziché prolungare a fine anno come per l’edizione precedente.

I criteri di valutazione degli elaborati si sono basati sulla qualità e coerenza del contenuto e della forma, ma hanno tenuto conto anche conto dei like ottenuti tramite la condivisione sui social. I primi due vincitori per ogni categoria, valutati da una giuria interna a Ecolamp e a Educazione Digitale, hanno ricevuto buoni per l’acquisto di materiale scolastico del valore di 450 e 200 euro.

«Raccogliamo Valore» nasce dal desiderio di coinvolgere e sensibilizzare gli studenti sugli effetti positivi che ciascuno di noi può produrre, in termini di sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente, attraverso piccoli gesti quotidiani. Si tratta di mettere in pratica una corretta raccolta differenziata di prodotti d’uso comune come smartphone, giochi elettronici, lampadine, elettrodomestici e tanti altri apparecchi elettrici ed elettronici, che a fine vita diventano RAEE. Gettare questo tipo di rifiuti negli appositi luoghi di conferimento, come le isole ecologiche comunali o i negozi che vendono elettronica, consente a soggetti come Ecolamp, consorzio senza scopo di lucro specializzato nello smaltimento dei RAEE, di gestirne il corretto trattamento, per il recupero di quantità importanti di materie prime e lo smaltimento in sicurezza delle sostanze inquinanti.