EOLO: più flessibilità e agilità con la rete 5G SA Core di Mavenir

Mavenir, il fornitore di infrastrutture di rete cloud-native che sta progettando il futuro delle reti, è stato scelto dall’innovativo operatore di telecomunicazioni EOLO, grande provider italiano di soluzioni di accesso fisso wireless (FWA) a banda larga, per fornire la rete 5G SA Core alla sua innovativa rete di accesso wireless fisso Gbps. È tra le prime reti 5G FWA standalone al mondo a utilizzare le onde mmWave (onde millimetriche) e fornirà un accesso a Internet a banda larga ultra-veloce ed economicamente vantaggioso nelle aree italiane non raggiunte dalla connettività in fibra.

Tutti i vantaggi derivanti dalla scelta di EOLO

La rete 5G SA Core di Mavenir è stata scelta da EOLO per i suoi eccezionali livelli di flessibilità e interoperabilità. La rete di Mavenir lavorerà in sinergia con User Plane Function (UPF) di 6Wind, segnando una novità assoluta nel settore dell’interoperabilità, con successiva implementazione commerciale tra Session Management Function (SMF) e User Plane Function (UPF) di due diversi fornitori.

La rete 5G SA Core di Mavenir fornirà unità di dati sia IP che Ethernet (IPDU ed EPDU), un risultato mai raggiunto prima in un ambiente commerciale.

Mavenir offre l’unico software di rete cloud-native end-to-end del settore, basato su tecnologia IA che consente di risparmiare energia, migliorare l’esperienza dell’utente, ottimizzare le risorse, migliorare la sicurezza e la protezione dalle frodi, oltre a favorire la monetizzazione. Le sue funzioni MAVcore sono implementate come microservizi eseguiti in container, utilizzando API aperte per favorire l’integrazione con piattaforme di terze parti e framework di osservabilità. Ciò consente ai CSP come EOLO di erogare i servizi più velocemente, di aumentare l’efficienza e di ridurre i tempi di inattività.

Il portafoglio di soluzioni 5G completo di Mavenir sarà presentato al prossimo MWC di Barcellona che si terrà dal 3 al 6 marzo.

Dichiarazioni

Stefano Cantarelli, Vicepresidente Esecutivo di Mavenir, ha dichiarato: “Stiamo realizzando una delle più entusiasmanti ed innovative reti 5G FWA al mondo, spingendoci oltre i limiti finora conosciuti ed utilizzando le migliori tecnologie basate sul 3GPP, in grado di rispondere alle sfide della connettività rurale. Per questo progetto EOLO ha scelto i migliori partner del settore e Mavenir è orgogliosa di far parte di questo team, apportando la propria leadership nel settore 5G e la propria caratteristica di flessibilità e di agilità”.

Guido Garrone, Amministratore Delegato di EOLO, ha aggiunto: “Mavenir è un partner eccellente. La sua tecnologia 5G Core è proiettata al futuro e l’interoperabilità delle sue soluzioni ha permesso a EOLO di scegliere i migliori partner per ogni componente di questa nuova rete stimolante ed innovativa. Le infrastrutture che stiamo realizzando insieme a Mavenir completeranno la copertura offerta dalla fibra e ricoprono un ruolo fondamentale nel rafforzare le reti e nel guidare la crescita futura del Paese”.