Nokia firma accordo quadriennale con EOLO

Nokia ha annunciato di aver siglato un accordo quadriennale con EOLO, una Benefit Corporation e prima B Corp nel settore delle telecomunicazioni in Italia, specializzata nella connettività FWA (fixed wireless access), per implementare la prima rete di accesso radio 5G mmWave in Europa. L’accordo conferma le ambizioni di EOLO di connettere le comunità meno servite, contribuendo a colmare il gap digitale e di velocità di connessione (digital speed divide) in Italia.

I termini dell’accordo tra Nokia e EOLO

Nokia fornirà le apparecchiature del suo portafoglio 5G AirScale, tra cui soluzioni baseband AirScale di nuova generazione, Radio Massive MIMO e prodotti Remote Radio Head di Nokia. Tutti questi prodotti sono basati sulla tecnologia ReefShark System-on-Chip ad alta efficienza energetica e si combinano per fornire una copertura e una capacità di livello superiore. Nokia fornirà anche le sue soluzioni radio compatte Shikra mmWave per garantire grandi capacità 5G, ampiezza di banda ultra larga e una maggiore copertura per una user experience di qualità superiore. La soluzione Nokia Shikra è particolarmente adatta per gli ambienti urbani ad alta densità come centri commerciali o stadi sportivi e per supportare servizi quali lo streaming video in tempo reale multiutente ad altissima definizione o la realtà aumentata.

La soluzione Nokia Shikra mmWave offre anche servizi di accesso wireless fisso (FWA) alle comunità rurali o poco servite, dove l’infrastruttura cablata tradizionale potrebbe essere impraticabile o costosa da implementare. La soluzione include il ricevitore outdoor Nokia FastMile 5G mmWave per collegare in modo affidabile le utenze domestiche alla rete mmWave. Il ricevitore outdoor consente agli operatori di utilizzare lo spettro mmWave a basso costo per fornire servizi wireless a banda larga coerenti, affidabili e ultraveloci in aree in cui la rete in fibra può essere difficile da realizzare.

Dichiarazioni

Guido Garrone, CEO di EOLO, ha commentato: “Questa è la prova evidente della nostra volontà di costruire una rete FWA in grado di offrire la migliore customer experience per i nostri clienti (retail, business e wholesale), raggiungendo tutte le aree del nostro Paese non collegate dalla tecnologia FTTH. Insieme a Nokia e agli altri partner coinvolti nell’accordo, saremo in grado di portare la connettività FWA fino a 1 Gbps in tutto il mercato italiano. Con l’installazione di una nuova infrastruttura 5G, assisteremo a un ulteriore sviluppo della nostra rete FWA che continuerà a migliorare l’esperienza dei nostri clienti e a colmare il digital gap e il digital speed divide. Siamo entusiasti di collaborare a stretto contatto con Nokia e gli altri partner a questo progetto”.

Tommi Uitto, Presidente Mobile Networks di Nokia, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter lavorare con EOLO a questo nuovo importante accordo che introdurrà esperienze di connettività innovative in tutta Italia e contribuirà a connettere le comunità poco servite. In particolare, l’introduzione delle soluzioni 5G mmWave del nostro portafoglio AirScale e FastMile, leader del settore, consentirà di ottenere capacità e connettività 5G premium con la massima qualità del servizio per gli utenti”.