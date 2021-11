Epson nomina Usain Bolt nuovo tirocinante Mythbuster

Il reparto europeo di Epson preposto al Mythbusting, istituito lo scorso anno per sfatare i miti su stampanti, cartucce e stampa a getto d’inchiostro, ha annunciato l’ampliamento del suo team con la nomina di un nuovo tirocinante: Usain Bolt, otto volte vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi nonché l’uomo più veloce del mondo, entra a far parte del team con effetto immediato. La sua prima missione è quella di sfatare il mito secondo cui le cartucce sono l’unica opzione per le stampanti: tutto questo viene raccontato in un nuovo video informativo dove appare accanto a Roz Addison, che guida il team dei Mythbuster.

Nel video, Usain dimostra in modo divertente e scanzonato che le cartucce non sono più l’unica opzione per l’inchiostro della stampante: insieme a Roz spiega che i modelli Epson EcoTank senza cartucce dispongono di serbatoi ricaricabili e sono forniti con una quantità di inchiostro sufficiente per stampare per tre anni1, con un risparmio fino al 90% sui costi di stampa.

Roz Addison ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Usain nel team. Sono rimasta piuttosto sorpresa quando ha chiesto di diventare un Mythbuster, ma come vedete, è davvero bravo! Ed è molto veloce, sicuramente ci terrà tutti con il fiato sospeso!”.

E’ possibile assistere alla prima assoluta di Usain nelle vesti di MythBuster sul sito web di Epson, sui canali social o su YouTube all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=lgwvRO3AEeE . Nel corso dell’anno sarà protagonista di altri video di Mythbusting. Inoltre, è possibile guardare gli altri Mythbuster di Epson sul canale YouTube https://www.youtube.com/epsoneurope; tra i miti sfatati ci sono: l’inchiostro si esaurisce sempre quando serve, l’inchiostro è più costoso dello champagne, stampare dal cellulare è complicato, e molti altri ancora.

Il mese scorso Epson ha annunciato una partnership a livello europeo con Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo: il campione è il volto di una grande campagna di comunicazione sulle stampanti Epson EcoTank senza cartucce. Diventare un tirocinante Mythbuster fa parte del divertimento. Usain è anche protagonista di una campagna pubblicitaria televisiva nel Regno Unito e in Germania, oltre a comparire su cartelloni pubblicitari, nei principali punti vendita e sui social media. E’ possibile guardare Usain in azione al seguente link: https://www.youtube.com/user/EpsonEurope

1 Considerando un volume di stampa di 100 pagine al mese e il rendimento più basso prodotto dal primo set di inchiostri.