Epson Remote Services è da premio

Keypoint Intelligence ha assegnato il Buyers Lab (BLI) Pick Award a Epson per il software di diagnostica Epson Remote Services (ERS).

Introdotto nel 2020, ERS è un programma gratuito di assistenza da remoto che consente ai rivenditori di migliorare la gestione e l’efficienza delle stampanti inkjet installate presso i clienti.

Epson Remote Services: premiato l’impegno verso la sostenibilità

Grazie alla possibilità di diagnosticare e risolvere eventuali problemi da remoto, Epson Remote Services riduce il numero di interventi sul posto, i costi di assistenza e i tempi di fermo delle stampanti, assicurando un più alto tasso di risoluzione dei problemi già al primo tentativo. A ciò si aggiunge un minor impatto ambientale e una riduzione degli spostamenti dei tecnici verso la sede del cliente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Patrick Perrot di Epson Europe: «Siamo felici che Keypoint Intelligence abbia conferito il BLI Pick Award a Epson Remote Services. Grazie a questo software, le aziende possono ridurre l’impatto ambientale e i costi, semplificando al contempo le attività. Da questo punto di vista il premio dimostra il successo di ERS».

Per Lee Davis, Associate Director per software e scanner di Keypoint Intelligence: «Le aziende sono alla costante ricerca di nuovi modi che consentano loro di ottenere risultati migliori in minor tempo, con costi ridotti. Tutte vogliono fare di più con meno risorse e superare la concorrenza: per raggiungere questi obiettivi, è necessario intraprendere un percorso di trasformazione digitale. Le soluzioni vincitrici di quest’anno si contraddistinguono per vari aspetti, tra cui la facilità d’uso, le funzioni in grado di migliorare la produttività, il loro straordinario valore e altre importanti caratteristiche».