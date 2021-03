Nel suo nuovo ruolo, Erik Randles (in foto) avrà la mission di espandere l’ecosistema dei partner e dei programmi Ivanti a livello globale

Ivanti, la piattaforma di automazione che aiuta a rendere ogni connessione IT più intelligente e sicura, ha nominato Erik Randles nuovo Senior Vice President of Global Channels & Alliances. Randles guiderà la crescita delle relazioni e del business di Ivanti con i partner, delineando un ecosistema globale e integrato, supportando le strategie di sviluppo di Ivanti.

Entro la fine dell’anno Randles annuncerà anche il global partner program di Ivanti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jeff Abbott, President di Ivanti: «Siamo impegnati nello sviluppo di un ottimo programma, orientato alla crescita dei nostri partner, mentre rispondiamo puntualmente alle esigenze del mercato. L’obiettivo del nostro programma rivolto ai partner è quello di promuovere semplicità, programmabilità e redditività mentre forniamo valore di business con prodotti software e servizi ai nostri clienti. Siamo orgogliosi che Erik si unisca al nostro team per sviluppare un ecosistema di partner più ampio e qualificato. Sono convinto che le grandi competenze di Erik valorizzeranno tutto ciò che realizziamo con la nostra rete di partner attuale e futura».

Curriculum professionale di tutto rispetto per Erik Randles

Con oltre 20 anni di esperienza a capo dello sviluppo del business globale, delle alleanze e dei programmi di vendita dei partner di canale in aziende pubbliche e private, tra cui Hewlett-Packard Enterprise SimpliVity, Symantec e Veritas, Randles potrà ampliare la rete globale dei partner di Ivanti. Prima di entrare in Ivanti, ha diretto la divisione global business development & alliances per le attività SaaS di gestione cloud di VMware.

Proprio per Erik Randles, SVP Global Channels & Alliances: «Ivanti è consapevole delle nuove sfide IT e di sicurezza che le imprese stanno affrontando con la gestione e la messa in sicurezza di una forza lavoro distribuita. Per questo ha sviluppato un portafoglio unico di soluzioni integrate che rendono accessibile l’Everywhere Workplace. I partner giocano un ruolo importante nell’aiutare i clienti a sviluppare il business. Sono felice di guidare un programma globale che permetterà ai partner di offrire più valore ai clienti e di far crescere in modo efficiente anche il business con Ivanti».