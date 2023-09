Esperienza cinematografica unica con Sharp/NEC

Con il preciso intento di offrire una esperienza cinematografica unica, Sharp NEC Display Solutions Europe sarà presente al Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián – SSIFF.

Prosegue, infatti, la collaborazione tra Sharp/NEC e Kelonik, tra i principali system integrator specializzati in proiettori cinematografici e sistemi audio per cinema. Le due aziende, anche per mezzo dei proiettori laser forniti da Sharp/NEC, offriranno ai visitatori del festival cinematografico spagnolo, un’esperienza cinematografica unica.

Esperienza cinematografica unica dal 22 al 30 settembre 2023

Nei suoi 71 anni di storia, il Festival di San Sebastián ha raggiunto una fama globale e oggi è riconosciuto dalla Federazione internazionale delle associazioni dei produttori cinematografici (FIAPF) come un “festival cinematografico competitivo di prima categoria”. Due degli eventi più famosi del Festival – il concerto di musica da film tenuto dall’Orchestra Nazionale Basca e la trasmissione del gala di chiusura. Così come una sezione delle principali uscite di quest’anno si svolgeranno al Teatro Velodromo.

“La manifestazione negli anni ha raccolto molti consensi e non vediamo l’ora che arrivi il Festival 2023. Il Velodromo continua ad essere una delle nostre sezioni più importanti e sarà anche un’attrazione clou della 71a edizione del SSIFF”, ha affermato José Luis Rebordinos, Direttore del SSIFF.

35.000 lumen di luminosità per un’esperienza incomparabile

Nel Velodromo, i proiettori laser NEC NC3541L RB saranno utilizzati per illuminare uno schermo di 400 metri quadrati per un pubblico di 3.000 persone. I proiettori laser NEC NC3541L RB sono i primi proiettori laser RB per schermi premium e di grandi dimensioni fino a 32 metri, offrendo una risoluzione 4K completa e un ampio spazio colore. In combinazione con una qualità dell’immagine laser omogenea e ad alto contrasto, i modelli offrono un’esperienza cinematografica incomparabile con 35.000 lumen di luminosità, rendendoli adatti alla riproduzione di immagini 2D e 3D. Rispetto ai modelli basati su lampada allo xeno, i proiettori laser RB offrono la massima affidabilità possibile con funzionamento esente da manutenzione, basso consumo energetico e un ciclo di vita fino a 50.000. Queste caratteristiche si traducono in un costo totale di proprietà (TCO) significativamente inferiore per gli operatori cinematografici.

“Siamo lieti di sostenere ancora una volta il Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián, un evento fondamentale nel settore cinematografico. Con l’eccezionale qualità dell’immagine, i nostri proiettori laser rappresentano la soluzione perfetta per affascinare gli spettatori dei festival”, afferma Alain Chamaillard, Head of Cinema EMEA & CIS presso Sharp NEC Display Solutions Europe.