Esprinet distribuisce le soluzioni di CareAR, società di Xerox in ambito Service Experience Management

ESPRINET, gruppo attivo in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, distribuirà CareAR Assist ed Experience Builder CareAR, con l’obiettivo di favorire la trasformazione dell’esperienza di servizio ai clienti attraverso la realtà aumentata aziendale.

CareAR, una società di Xerox, è leader in ambito SXM (Service Experience Management). Attraverso tecnologie di Augmented Reality e Artificial Intelligence, consente ai dipendenti dell’assistenza e ai clienti di risolvere i problemi in modo digitale e visivo, garantendo maggiore efficienza, migliori risultati per i clienti e maggiore sicurezza.

Esprinet distribuirà CareAR Assist, parte della piattaforma SXM, che facilita i flussi di lavoro digitali per il servizio clienti, il servizio sul campo e la gestione IT; ed Experience Builder per la creazione di istruzioni passo-passo facili da utilizzare, promuovendo la soddisfazione del cliente e riducendo i tempi di inattività.

Affidandosi ad Esprinet, CareAr può contare su una focalizzazione strategica aziendale nel mondo dei servizi, un team di professionisti dedicato, un coverage commerciale consolidato sul territorio e un network di rivenditori specializzati nei servizi digitali.

“La missione di CareAR è rendere accessibile l’esperienza, guidando l’efficienza operativa e i risultati dei clienti attraverso interazioni di realità aumentata visive in tempo reale” ha commentato Michele Mingotto, Global Strategic Account – Software & Innovation di CareAr. “La scelta di Esprinet come distributore si allinea con valori condivisi nell’ecosistema tecnologico, sottolineando la sostenibilità ambientale e sociale. L’impegno di Esprinet verso la tech-democracy e la sua rete europea di rivenditori lo rendono un partner ideale per offrire l’esperienza di servizio rivoluzionaria di CareAR e i vantaggi operativi”.

“La partnership con CareAR rafforza la nostra offerta di soluzioni digitali, consentendo ai rivenditori di poter accedere a servizi innovativi basati sulle nuove tecnologie emergenti quali la Realtà Aumentata e l’Intelligenza Artificiale. Inoltre, in una logica di Customer Satisfaction, rappresenta un’ulteriore opportunità di business che i nostri partner possono veicolare sul mercato finale”, ha aggiunto Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet.