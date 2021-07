Dopo le ultime novità per la Smart Home, Bticino porta sul mercato un prodotto innovativo per il settore dell’hospitality, finalmente sulla via della ripresa, concepito specificatamente per hotel, ostelli e b&b.

Smart Access è un sistema di controllo accessi di ultima generazione, totalmente gestibile con uno smartphone, tramite App, o un PC, sia localmente che da remoto, che permette l’accesso a strutture ricettive senza l’utilizzo di chiavi o badge. Un supporto ideale per tutte le realtà non presidiate o per gestire arrivi e partenze in qualsiasi momento della giornata, oltre che per evitare contatti con le persone non necessari, facilitando l’accessibilità alle strutture ricettive. Una soluzione che può essere di supporto in questo periodo post-covid di ripresa delle attività turistiche.

FACILE E INTUITIVO

Attraverso l’App dedicata, oppure da PC/MAC, si potrà effettuare il check in di un nuovo cliente, inserendo i dati anagrafici, il periodo di permanenza, la camera assegnata e, eventualmente, abilitare l’apertura di accessi comuni.

Smart Access invierà in modo automatico una email al nuovo ospite nella quale saranno contenute tutte le informazioni relative alla struttura (recapiti, posizione), alla prenotazione (check-in/check-out) e per accedere in modo smart, in autonomia, alla struttura.

L’ospite, cliccando sul link contenuto nella e-mail potrà scaricare l’App Smart Access ottenendo il suo badge virtuale valido per l’accesso alla struttura nei giorni prenotati.

Il badge potrà essere di 3 colori: “giallo” se la prenotazione non è ancora attiva, “verde” se è possibile accedere alla struttura, “rosso” se il badge è scaduto. Premendo su un badge virtuale verde, si verrà autenticati e verranno mostrati tutti i varchi che è possibile aprire. Una volta scelto il varco desiderato e premendo sul simbolo lucchetto, verrà attivata la fotocamera per poter inquadrare il QR Code posto nelle vicinanze della porta. Se autorizzato, la porta si aprirà.

Nel sistema Smart Access è il web server che integra tutte le funzioni necessarie. Deve essere installato in un quadro elettrico (su guida DIN) e collegato ad un alimentatore in dotazione.

NON SOLO CONTROLLO ACCESSI

Se nella struttura è presente MyHOME_Up (la soluzione domotica di BTicino), l’App è in grado, oltre all’apertura delle serrature, di controllare le funzioni all’interno della camera come, per esempio, la climatizzazione, le luci, le tende o tapparelle e gestire gli scenari previsti, con accensione e spegnimento.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO

Tutte le operazioni sono tracciate e memorizzate, in modo da avere tutto sotto controllo. Ciò permette di conoscere eventuali tentativi di utilizzo improprio dell’App su varchi non autorizzati o con badge scaduti. Il gestore, attivando il servizio notifiche, può monitorare anche da remoto quello che succede nella struttura ed eventualmente consultare il log degli accessi da App. Tutto comunque nel rispetto della privacy degli ospiti.

“Con questa innovazione confidiamo di supportare un settore strategico per l’economia italiana, duramente colpito dalla pandemia e pronto a ripartire – ha dichiarato Paolo Gaboli Direttore Marketing Bticino -. Gestire una struttura completamente da remoto, senza venire a diretto contatto con gli ospiti, assume una rilevanza particolare in questo periodo storico. Negli ultimi anni è aumentata la tipologia di strutture ricettive ed abbiamo lavorato per offrire un prodotto che potesse esser utile e funzionale per tutti”.