Exclusive Networks attiva Ignition per accelerare la crescita di SecurityScorecard in EMEA

Exclusive Networks, specialista globale di cybersecurity per infrastrutture digitali affidabili, è stato nominato primo partner di distribuzione a valore aggiunto pan-EMEA per SecurityScorecard, specialista globale nella valutazione della sicurezza informatica delle aziende. Exclusive porterà SecurityScorecard sul mercato attraverso Ignition Technology, il distributore a valore aggiunto di proprietà di Exclusive Networks specializzato nell’accelerare la fase di early stage e di crescita dei vendor di cybersecurity SaaS.

L’accordo conferisce diritti esclusivi di distribuzione pan-EMEA all’innovativa piattaforma di valutazione del rischio di sicurezza informatica di SecurityScorecard, consentendo ai partner di canale di fornire ai clienti una visione completa e continua dei loro ambienti di sicurezza informatica, valutare il loro profilo di rischio, accedere alla guida di esperti e rafforzare la loro posizione di sicurezza. Ignition Technology guiderà il reclutamento di partner, l’abilitazione e la creazione della domanda in Regno Unito e Irlanda, Francia, Medio Oriente, Paesi nordici, Paesi baltici e Benelux. Altri mercati saranno coperti da team regionali Exclusive Networks, tra cui DACH, Iberia, Italia e Turchia.

“La gestione del rischio informatico di un’organizzazione non è mai stata così critica”, ha spiegato Denis Ferrand-Ajchenbaum, VP Global Ecosystems & Alliances di Exclusive Networks. “Le superfici di attacco sono cresciute in modo esponenziale man mano che le aziende sono passate a un modello di lavoro da remoto. Allo stesso tempo, gli attacchi informatici sono notevolmente aumentati in termini di velocità, intensità e sofisticatezza. La capacità di monitorare, valutare e affrontare in modo completo e continuo l’approccio alla sicurezza informatica di un’azienda è un punto di svolta nell’aiutare a costruire la resilienza informatica, mitigare i rischi e offrire tranquillità. Con SecurityScorecard i partner di canale hanno ora un’arma aggiuntiva nel loro arsenale informatico per offrire ancora più valore ai propri clienti”.

“L’evoluzione del panorama geopolitico sta inducendo i CISO in tutta Europa a rivalutare le loro posizioni di sicurezza informatica e ad avere una maggiore visibilità sulla loro superficie di attacco come mai in precedenza”, ha affermato Jan Bau, VP, EMEA Sales, di SecurityScorecard. “Man mano che il panorama delle minacce si espande, l’esperienza di Exclusive Networks nel supportare soluzioni di cybersecurity dirompenti come quelle di SecurityScorecard in EMEA aumenterà notevolmente il numero di organizzazioni europee che saranno in grado di migliorare istantaneamente le proprie posizioni di sicurezza attraverso dati, visibilità e approfondimenti sempre più necessari”.