F5 nomina Nasser El Abdouli EMEA Vice President for Channel Sales

F5 ha nominato Nasser El Abdouli nuovo Vice President for Channel Sales in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Con oltre 22 anni di esperienza nel settore, El Abdouli avrà la responsabilità di garantire che l’ecosistema di canale di F5 sia in grado di offrire le migliori soluzioni IT alle aziende clienti, di qualsiasi dimensione. Riporterà a Pierre Castelnau, Senior Vice-President for EMEA Sales di F5.

El Abdouli lavora da oltre 11 anni in F5 e recentemente ha ricoperto il ruolo di Director of Channel Sales per il Medio Oriente, Turchia e Africa (META). A partire dal 2010 ha contribuito in modo determinante all’espansione e al successo di F5 in tutta la Region. Prima di entrare a far parte di F5, El Abdouli ha ricoperto posizioni di responsabilità per lo sviluppo del business e del Canale presso Citrix, NICE Systems e Check Point.

“Le applicazioni sono una risorsa sempre più strategica per i clienti e il nostro ecosistema di partner riflette questa trasformazione e sta evolvendo di conseguenza”, spiega Pierre Castelnau, Senior Vice-President for EMEA Sales di F5. “Nasser ha fatto un lavoro straordinario nella regione META, promuovendo una collaborazione continua con i partner e garantendo che fossero sempre aggiornati sulle nuove tendenze e soluzioni. Siamo lieti che le capacità di Nasser di ispirare e supportare il Canale possano ora rappresentare per F5 un vantaggio anche in tutta l’area EMEA”.

“Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo”, aggiunge El Abdouli. “Europa, Medio Oriente e Africa rappresentano un mercato incredibilmente diversificato, ricco sia di talento che di potenziale commerciale. I partner sono già parte integrante del nostro successo in tutta la Region, ma credo che si possa sempre migliorare. F5 sta cambiando rapidamente e questo esercita una forte pressione sul nostro ecosistema di Canale, che deve tenere il passo e continuare a trasformare le proprie capacità in termini di go-to-market. Insieme ai nostri partner oggi siamo nella posizione migliore per poter aiutare i clienti a condurre il proprio business in modo più rapido, sicuro e da una prospettiva sempre più incentrata sull’applicazione”.