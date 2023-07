FORTUNE 500: TD SYNNEX al 64° posto

Il Value Added Distributor internazionale TD SYNNEX ha annunciato gli scorsi giorni di essersi classificato al 64° posto nella graduatoria stilata nel 2023 da FORTUNE 500.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Rich Hume, Chief Executive Officer, TD SYNNEX: “Guadagnare questo posto in classifica è il risultato dell’ottimo lavoro dei nostri colleghi per guidare la crescita e l’evoluzione della nostra organizzazione. Il che ci assicura di continuare a guidare il settore e fornire soluzioni di qualità superiore ai nostri clienti e fornitori. Personalmente sono entusiasta delle opportunità future per TD SYNNEX e continuiamo a rafforzare il nostro portafoglio di soluzioni elevando il valore che offriamo ai nostri stakeholder“.

A conferma di quanto detto, TD SYNNEX, che si conferma uno dei principali distributori globali e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT, ha reso noto di aver registrato un fatturato di 62,3 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2022.

Il che gli è valso il posizionamento al 64° gradino della classifica. Le società FORTUNE 500 sono, infatti, classificate in base ai ricavi totali per i rispettivi anni fiscali terminati entro il 31 marzo 2023 o precedentemente. Tutte le società nell’elenco devono pubblicare dati finanziari e riferire parte o tutti i loro dati a un’agenzia governativa.

Con sede a Clearwater, Florida, e Fremont, California, TD SYNNEX può contare su ben 23.500 collaboratori, impegnati a integrare prodotti, servizi e soluzioni IT all’avanguardia di oltre 1.500 vendor del comparto tecnologico. Il suo portafoglio edge-to-cloud è ancorato ad alcuni dei segmenti tecnologici di maggiore crescita, tra cui cloud, sicurezza informatica, big data/analisi dei dati, IoT, mobilità ed everything-as-a-service (XaaS).