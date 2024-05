Garland Technology distribuito da Icos

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni di infrastruttura e di sicurezza IT, e Garland Technology, fornitore leader globale di Test Access Points (TAP) di rete, data diodes e packet brokers, hanno annunciato di aver concluso un accordo per il quale ICOS distribuirà le soluzioni Garland sul territorio italiano. Garland Technology fornisce una gamma di soluzioni per la visibilità della rete progettate per assicurare che le tecnologie di monitoraggio e sicurezza delle reti IT/OT siano in grado di offrire le alte prestazioni e l’elevato livello di protezione di cui oggi le organizzazioni hanno bisogno.

A questo scopo i prodotti Garland intercettano in modo non intrusivo tutto il traffico che attraversa la rete, creano una copia del flusso di dati e lo dirigono verso i tools critici – dispositivi di cyber security, troubleshooting, monitoraggio delle prestazioni, analisi forensi, ecc. –, assicurando loro la visibilità sui pacchetti di rete, totale o ottimizzata, di cui hanno bisogno per svolgere al meglio le loro funzioni. Tutto ciò avviene in modo non intrusivo, senza compromettere le prestazioni e l’integrità del network.

“Garland Technology è impegnata a far crescere la propria attività attraverso partnership strategiche con distributori come ICOS S.p.A. ICOS offre un prezioso supporto alle vendite, una profonda conoscenza tecnica e solide relazioni nei mercati locali”, ha affermato Chris Bihary, CEO/co-fondatore di Garland Technology. “Siamo orgogliosi di offrire soluzioni complementari a molti dei principali fornitori di ICOS, tra cui Armis e LogRhythm, che consentono a ICOS di fornire ai clienti soluzioni complete di visibilità e sicurezza IT”.

Federico Marini, Managing Director di ICOS, ha così commentato l’accordo “Un’efficace strategia di sicurezza e monitoraggio è vitale per organizzazioni che sono sempre più esposte alle minacce cyber. Gli strumenti di Garland Technology offrono la certezza che le tecnologie messe a protezione del network forniscano effettivamente le prestazioni che i clienti si attendono e questo è un importante differenziatore nonché un significativo valore aggiunto per i nostri partner. Grazie alla loro qualità e innovazione, i prodotti Garland sono l’ideale complemento del nostro portfolio di security ed un sicuro lasciapassare per i partner che vogliono espandere il loro mercato”.

Fin da ora i rivenditori e i System Integrator della vasta rete di ICOS possono rivolgersi al distributore per conoscere e valutare le soluzioni Garland Technology, nella certezza di poter fruire di un’ampia gamma di servizi complementari erogati congiuntamente dai due partner attraverso team di comprovata competenza ed efficienza. Questi includono supporto tecnico, formazione, affiancamento nello sviluppo di opportunità commerciale e molto altro. Per maggiori informazioni è possibile visitare icos.it