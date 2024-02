PIKERED adesso distribuita da ICOS anche in Italia

Nel panorama della cybersecurity nascono nuove partnership per poter rispondere alla grandissima richiesta di protezione da attacchi cyber sempre più sofisticati. Una di queste partnership è quella annunciata da ICOS che consolida il ruolo di primo piano nella distribuzione di soluzioni di cyber security con l’ingresso nel suo portfolio del marchio PIKERED, startup italiana specializzata nella validazione dello stato di sicurezza delle reti informatiche. L’accordo di distribuzione prevede la commercializzazione delle soluzioni di PIKERED sul territorio italiano e nell’area mediterranea costituita da Grecia, Malta e Cipro.

PIKERED propone ZAIUX Evo

La principale soluzione di PIKERED, denominata ZAIUX Evo, è in grado di offrire un servizio sofisticato di simulazione di intrusione e attacco (Breach & Attack Simulation) alle infrastrutture IT che, grazie all’impiego dell’Intelligenza Artificiale, esegue processi realistici ed automatizzati di ethical hacking, testando concretamente le falle di sicurezza nella rete bersaglio. Rispetto a un Internal Penetration Test, che si limita a eseguire tecniche all’interno della rete, il BAS di ZAIUX Evo emula una vera e propria intrusione. Ciò significa che l’intera catena di difesa viene validata contro un attacco mirato proveniente dall’esterno, facendone emergere tutti i punti ciechi, sia nella prevenzione della Privilege Escalation all’interno del dominio, sia nella protezione dall’esfiltrazione di dati. Fa parte della Suite ZAIUX anche la versione Framework, una soluzione software avanzata per attività di Command-and-Control dedicata ad operazioni autorizzate di Red Teaming, disponibile sia stand-alone che integrabile con la versione Evo.

I partner di ICOS potranno sfruttare un ricco ventaglio di servizi di carattere tecnico, commerciale e marketing per approcciare con efficacia i clienti e massimizzare i benefici della partnership.

Dichiarazioni

“Grazie a PIKERED andiamo a rafforzare un’area tecnologica che sta assumendo sempre più rilevanza nel panorama della sicurezza IT: quella della prevenzione attiva delle violazioni e degli attacchi”, ha commentato Federico Marini, Managing Director di ICOS. “Si tratta di un ambito che non può essere trascurato da chi intenda sviluppare una strategia di protezione al passo con l’evoluzione dei rischi cyber. Con le sue tecniche BAS, PIKERED ne offre l’interpretazione più innovativa. Assieme a loro cercheremo di trasferire al mercato tutto il valore della soluzione, indirizzando una rete di partner nazionali ed europei a cui forniremo tecnologia e servizi competitivi da riversare ai clienti. È una collaborazione che ritengo dotata di un potenziale di crescita molto interessante, che mi dà ancora maggior soddisfazione in quanto realizzata con una giovane azienda hitech italiana”.

Marco Gallina, Co-fondatore e Managing Director della società PIKERED, commenta l’accordo raggiunto con la società ICOS: “Siamo molto felici dell’interesse che ICOS ha dimostrato nei confronti delle tecnologie sviluppate da PIKERED. Questo accordo è strategico poiché siamo convinti che, insieme, miglioreremo la visibilità delle nostre soluzioni software sul panorama nazionale ed internazionale, anche in vista dell’imminente entrata in vigore della Direttiva NIS 2, che punterà ad aumentare il livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dei Paesi membri dell’Unione Europea. Siamo quindi entusiasti di iniziare questo percorso di ulteriore crescita, affiancando ICOS nella proposizione dei nostri prodotti ad un mercato che sta diventando sempre più attento all’importanza di eseguire frequenti simulazioni d’attacco, al fine di rafforzare la qualità della postura difensiva delle moderne infrastrutture informatiche”.