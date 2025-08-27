Genetec si conferma leader mondiale nel mercato del software per la videosorveglianza

Genetec, specialista mondiale nel software per la sicurezza fisica per le imprese, continua a dominare il mercato del software di videosorveglianza, come confermato da nuovi studi Omdia e Novaira Insights, due autorevoli società di ricerca indipendenti.

Secondo il report Video Surveillance & Analytics Database Report 2025 di Omdia, Genetec si mantiene alla prima posizione a livello mondiale per il software di videosorveglianza e si classifica anche al vertice della categoria più ampia che comprende software di videosorveglianza e Video Surveillance as a Service (VSaaS). Il costante investimento di Genetec in soluzioni cloud aperte, scalabili e sicure è riconosciuto anche nella nuova categoria VSaaS che è stata inserita di recente.

La crescente adozione da parte dei clienti della piattaforma Security Center SaaS (introdotta a metà del 2024) ha aiutato a posizionare Genetec nella top 10 mondiale per il VSaaS. Il mercato VSaaS è il più grande e in rapida crescita a livello globale e l’azienda si è posizionata al quarto posto per le Americhe. Genetec sta registrando un deciso passo in avanti nelle soluzioni unificate VSaaS e Access Control as a Service (ACaaS), spinte dalla crescente preferenza dei professionisti della sicurezza per soluzioni unificate e basate su cloud.

Se consideriamo le diverse aree geografiche, Genetec ha mantenuto la posizione di leader nelle Americhe per il 14° anno consecutivo, sia per la videosorveglianza che per le categorie videosorveglianza e VSaaS. Nell’area EMEA, l’azienda ha mantenuto il secondo posto, registrando la crescita di quota di mercato più elevata tra i primi dieci vendor e si è classificata terza in Asia Pacifico (ad esclusione della Cina).

“Il mercato della videosorveglianza continua a registrare una crescita globale stabile, spinta dall’aumento delle esigenze di sicurezza e da una più rapida adozione di nuove tecnologie”, ha dichiarato Scott Foley, Senior Analyst, Physical Security di OMDIA. “Secondo la nostra ricerca, Genetec rimane leader mondiale consolidato nel settore del software di videosorveglianza, mantenendo la quota di mercato più alta e rispondendo alle esigenze dei clienti con soluzioni innovative che soddisfano le esigenze in evoluzione delle imprese in tutto il mondo”.

Anche lo studio di Novaira Insights ha riconosciuto Genetec leader di mercato a livello globale nel mercato complessivo dei software per la videosorveglianza e dei contratti di servizio associati. Secondo il report di Novaira, l’azienda è stata tra i vendor con la crescita più elevata sia per l’hardware sia per il software.

Christian Morin, Vice President of Product Engineering e Chief Security Officer di Genetec Inc., ha dichiarato “La filosofia di Genetec è sempre stata quella di offrire più scelta ai clienti, non di limitarla. Offriamo alle aziende la flessibilità di implementare le soluzioni esattamente come preferiscono, dunque, sia on-premises, in cloud o sia in modalità ibrida. Questo principio si applica in egual modo sia alla videosorveglianza che al controllo degli accessi”. Morin ha aggiunto: “In Genetec, sviluppiamo soluzioni che offrono ai clienti questa libertà, inclusa la possibilità di scegliere le migliori telecamere, dispositivi e hardware per il controllo accessi adatti alle loro esigenze, senza essere mai vincolati a sistemi proprietari”.

L’interesse sempre più diffuso da parte dei clienti per soluzioni che migliorino i processi operativi quotidiani di sicurezza fisica continua a favorire l’adozione della tecnologia in questo mercato. Per oltre 25 anni, la strategia di sviluppo dei prodotti di Genetec si è concentrata sull’anticipare le esigenze dei clienti e sull’offrire soluzioni innovative e funzionali. L’andamento positivo e regolare dell’azienda, segnalato dagli analisti, dimostra la forza di un impegno costante verso sistemi aperti e unificati, cybersecurity e privacy ‘by design’, per soddisfare continuamente le esigenze dei clienti in tutto il mondo.