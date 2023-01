Giovanni Longo è il nuovo Sales Director di Exclusive Networks Italia

Exclusive Networks Italia annuncia la nomina di Giovanni Longo come Sales Director. Longo guiderà i team di Account Managers, Inside Sales, Sales Support e Digital Sales Team, riportando direttamente al CEO Augusto D’Antinone.

Nel suo ruolo di Direttore Vendite avrà la responsabilità di condurre e realizzare le strategie sales, rafforzando ulteriormente la mission aziendale che punta a supportare la transizione verso un mondo digitale totalmente affidabile per tutte le persone e organizzazioni.

Longo porta con sé una comprovata esperienza nel settore delle vendite e una conoscenza approfondita del mercato della distribuzione e del canale, avendo trascorso gli ultimi 23 anni in Tech Data, ora TD SYNNEX, dove negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Sales Manager.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di una realtà protagonista nel mondo della distribuzione a livello mondiale” ha dichiarato Giovanni Longo. “La mia priorità sarà lavorare al fianco dei nostri Partner e Vendors per supportare la loro crescita in un mercato sempre più complesso ma strategico come quello della Cybersecurity. La sicurezza informatica è imprescindibile per ogni organizzazione: vogliamo offrire ai nostri Partner non solo le soluzioni e i servizi di sicurezza più avanzati sul mercato, ma anche garantire formazione, supporto pre e post vendita e accesso a nuove opportunità di business”.

“Giovanni conosce a fondo le dinamiche del canale e saprà apportare in Exclusive Networks un approccio strutturato alle vendite” ha commentato Augusto d’Antinone, CEO di Exclusive Networks Italia. “La nostra missione rimane quella di rendere più sicure le infrastrutture digitali del Paese, un obiettivo che riteniamo sia possibile raggiungere attraverso una stretta collaborazione con i partner e i system integrator, che devono accrescere le loro competenze per rispondere alle nuove esigenze delle aziende e delle PA”.